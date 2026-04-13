김태흠 지사, “중동발 위기, 지역경제 회복 전방위 노력을”



김태흠 충남지사가 13일 열린 실국원장회의에서 지역경제 회복을 위한 집중력을 강조하고 있다. 도 제공

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김태흠 충남도지사가 중동 전쟁과 관련해 지역경제 회복을 위해 행정력을 집중 투입할 것을 주문했다.김 지사는 13일 도청 중회의실에서 개최한 제84차 실국원장회의를 통해 “중동발 위기가 장기화되고 있어 지역경제 회복을 위해 전방위적으로 노력해 주기 바란다”고 밝혔다.그는 지난 11일 확정된 26조 원 규모 정부 추경을 꺼내 들며 “경제 분야뿐만 아니라 농어업 등 어려움을 겪는 도민들이 신속하게 혜택을 받을 수 있도록 도 차원의 추가 지원 대책을 마련하는 한편, 정책을 몰라 지원받지 못하는 사람이 없도록 홍보에도 각별히 힘써 주기 바란다”고 강조했다.개막이 12일 앞으로 다가온 태안원예치유박람회와 관련해서는 철저한 준비와 홍보를 당부했다.김 지사는 “지난주 박람회 현장을 가보니 준비가 많이 부족한 상황”이라며 “소관 부서는 지적한 사항들을 신속하게 보완해 이번 주 현장 방문 때 확인할 수 있도록 준비하고, 각 실국에서는 행사 홍보 등에 동참하라”고 주문했다.이어 “정치적 중립은 공직자의 기본적인 책무”라며 “선거 분위기에 편승하지 말고 공직 기강을 확립하면서 업무에 임해 주기 바란다”고 덧붙였다.홍성 이종익 기자