경기관광공사, ‘경기 로컬여행 파트너스’ 41개 사 선정…지역관광 활성화

경기도와 경기관광공사가 ‘경기 로컬여행 파트너스’ 사업으로 지역 관광 활성화에 나선다.
경기관광공사는 최근 사업 참여 기업 및 단체 41곳을 선정해 지난달 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 ‘네트워킹 데이’를 개최했다.
이날 행사에서는 ▲시·군 연계 밋업데이 ▲맞춤형 관광상품 개발 ▲공동 마케팅 지원 등 구체적 사업 계획을 파트너들과 공유하고, 참여 파트너사와의 협력체계 구축 방안 등을 논의했다.
이번 사업은 단순한 프로젝트 일회성 지원을 넘어, 도내 31개 시·군 관광 주체와 민간사업자 간 협업 기반 마련에 중점을 두고 있다. 이를 위해 시·군과 파트너사 간 실질적 협업 기회를 제공, 지역 맞춤형 관광상품 개발 및 서비스 촉진 차원에서 ‘밋업데이’ 행사를 오는 7월에 개최할 예정이다.
또 ‘공모형’ 파트너스로 선정된 기업·단체를 대상으로 약 7000만 원 규모의 신규 로컬여행 관광상품 개발 지원금을 제공, 지역 특성을 반영한 차별화 관광콘텐츠 상품화를 지원한다.
안승순 기자
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