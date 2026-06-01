경기관광공사, ‘경기 로컬여행 파트너스’ 41개 사 선정…지역관광 활성화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기관광공사가 ‘경기 로컬여행 파트너스’ 사업으로 지역 관광 활성화에 나선다.경기관광공사는 최근 사업 참여 기업 및 단체 41곳을 선정해 지난달 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 ‘네트워킹 데이’를 개최했다.이날 행사에서는 ▲시·군 연계 밋업데이 ▲맞춤형 관광상품 개발 ▲공동 마케팅 지원 등 구체적 사업 계획을 파트너들과 공유하고, 참여 파트너사와의 협력체계 구축 방안 등을 논의했다.이번 사업은 단순한 프로젝트 일회성 지원을 넘어, 도내 31개 시·군 관광 주체와 민간사업자 간 협업 기반 마련에 중점을 두고 있다. 이를 위해 시·군과 파트너사 간 실질적 협업 기회를 제공, 지역 맞춤형 관광상품 개발 및 서비스 촉진 차원에서 ‘밋업데이’ 행사를 오는 7월에 개최할 예정이다.또 ‘공모형’ 파트너스로 선정된 기업·단체를 대상으로 약 7000만 원 규모의 신규 로컬여행 관광상품 개발 지원금을 제공, 지역 특성을 반영한 차별화 관광콘텐츠 상품화를 지원한다.조원용 경기관광공사 사장은 “이번 사업이 지역 고유의 관광자원을 민간의 창의적 콘텐츠와 연결해 도내 관광산업의 경쟁력을 한층 높이는 계기가 될 것”이라며, “로컬여행 파트너스를 통한 협업이 지역관광의 새로운 활로가 되길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자