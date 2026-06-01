통합돌봄형 매입임대주택 ‘GH 케어허브’, 화성 진안에 첫선



화성 진안동 매입임대주택 조감도. GH 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기주택도시공사(GH)는 화성특례시와 협력해 ‘지역사회 맞춤 통합돌봄형 매입임대주택’ 사업을 추진한다고 1일 밝혔다. 지난해 GH가 발표한 ‘GH 케어허브’ 사업의 첫 실행 모델이다.GH 케어허브는 GH가 매입임대주택과 주민공동시설 등 공간 자원을 활용해 시·군 지방정부와 연계한 돌봄·복지 서비스를 제공하는 지방정부 협력형 주거복지 사업이다.첫 번째 사업 대상지는 화성시 진안동에 위치한 24세대 규모의 매입임대주택이다.협약에 따라 GH는 주택 공급 및 유지보수를 담당하고, 화성시는 임대 운영 및 관리를 맡는다. 올해 하반기에 주택을 개소할 예정이다.입주 유형은 단기형(6개월)과 장기형(2년)으로 구분해 운영된다.입주자에게는 건강관리, 일상생활 훈련, 사회관계망 형성 프로그램 등 다양한 통합 돌봄 서비스가 지원된다. 또 커뮤니티 센터 내 북카페, 공유 주방, 프로그램실 등을 활용해 주민 교류와 자립 지원 프로그램도 함께 운영할 계획이다.김용진 GH 사장은 “이번 사업은 공공임대주택과 지역사회 돌봄 서비스를 연계한 새로운 주거복지 모델”이라며 “앞으로도 지방정부와 협력해 도민이 살던 지역에서 돌봄 공백 없이 안정적으로 자립할 수 있는 주거 안전망을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자