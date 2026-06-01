경과원-페덱스, ‘수출입 활성화 지원’ 협약…물류비 최대 60% 할인



경기도경제과학진흥원 수원 본점

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 1일 글로벌 특송기업 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(페덱스)과 ‘수출입 활성화 지원’ 업무협약을 체결했다.협약에 따라 경과원이 운영하는 기업지원 플랫폼 ‘경기기업비서’ 회원사는 페덱스 국제특송 서비스를 45~60% 할인된 요금으로 이용할 수 있게 됐다. 할인 혜택은 국가나 발송 건수와 관계없이 1년간 동일하게 적용된다.지원 대상 서비스는 국제우선특송 익스프레스와 국제우선특송, 국제경제특송 등 총 3가지다.국제우선특송 익스프레스는 긴급 화물을 대상으로 오전 시간대 우선 배송 서비스를 제공하는 서비스다. 국제우선특송은 전 세계 주요 국가를 대상으로 빠르고 안정적인 배송 서비스를 지원하고 국제경제특송은 합리적인 운임 기반의 경제형 국제특송 서비스다.김현곤 경과원장은 “글로벌 물류비 상승과 공급망 불안으로 어려움을 겪는 도내 중소기업에 이번 협약이 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 기업들이 체감할 수 있는 수출 지원 정책 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.경과원은 지난 4월 경인지방우정청과 ‘국제특급우편(EMS) 수출물류비 지원사업’ 업무협약을 체결하는 등 도내 중소기업의 해외 물류비 부담 완화와 글로벌 시장 진출 지원을 위한 수출 물류 지원 정책을 지속 확대하고 있다.안승순 기자