서울Pn

검색

서울야외도서관에서 즐기는 어린이날…1일부터 5일까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

관악구, AI 스마트 행정 확대한다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성남시 ‘모란 도담길’ 제2의 성수동 만든다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

청년 점포 모인 골목상권 육성
“내달 청년창업팀 44곳 모집”
최대 3000만원·컨설팅 지원


  •
성남시가 추진중인 소규모 점포 청년창업 지원사업 참여 신청 안내 포스터
성남 모란 중심 상권 뒤편 ‘도담길’을 서울 성수동처럼 개성 있는 청년 점포가 모인 골목상권으로 육성한다.

성남시는 모란시장 인근 도담길 일대를 청년 창업이 활발한 특화거리로 조성하기 위해 청년 창업 지원사업을 확대 추진한다고 20일 밝혔다.

시는 2024년부터 소규모 점포 청년창업 지원사업을 통해 첫해 20곳, 지난해 25곳 등 지금까지 모두 45곳의 창업을 지원했다. 올해는 연말까지 청년 점포 44곳을 추가로 조성해 청년 창업이 밀집된 골목상권을 만든다는 계획이다.

이를 위해 시는 다음달 22일까지 소규모 점포 창업 지원사업에 참여할 청년 창업팀 44곳을 모집한다.지원 대상은 성남시에 거주하면서 도담길에서 창업을 희망하는 19세부터 39세까지 청년이거나 창업 1년 미만의 초기 창업자다. 신청은 1~2명이 팀을 이뤄 할 수 있다.

시는 사업계획서 심사와 발표 평가 등을 거쳐 창업 역량과 실행 가능성을 갖춘 팀을 선발할 예정이다. 선정된 팀에는 최대 3000만원의 사업화 자금과 창업 컨설팅을 지원한다. 창업 이후에도 전문가 상담과 경영 컨설팅을 지속 제공해 초기 창업자의 안정적인 정착을 돕고, 상권의 경쟁력을 높일 계획이다.

이와 함께 기존 창업자와 신규 창업자 간 협력 체계를 구축하고 공동 마케팅을 추진해 골목 방문객을 늘리고 상권 인지도를 높인다는 방침이다.

신상진 시장은 “도담길에 3년 연속 청년 창업을 집중 지원해 점포 밀도를 높이고 상권의 자생력을 키우겠다”며 “개별 점포 지원을 넘어 성수동과 같은 지역 브랜드 상권으로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘꼼꼼 종로’… 아이들 눈높이서 안전 지킨다[현장

정문헌 구청장의 ‘안심 종로’

노원구청장, 46회 장애인의 날 기념식 참석

“다름을 이해하고 존중하는 문화 퍼지길”

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr