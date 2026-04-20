성남시 ‘모란 도담길’ 제2의 성수동 만든다

청년 점포 모인 골목상권 육성

“내달 청년창업팀 44곳 모집”

최대 3000만원·컨설팅 지원



성남시가 추진중인 소규모 점포 청년창업 지원사업 참여 신청 안내 포스터

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성남 모란 중심 상권 뒤편 ‘도담길’을 서울 성수동처럼 개성 있는 청년 점포가 모인 골목상권으로 육성한다.성남시는 모란시장 인근 도담길 일대를 청년 창업이 활발한 특화거리로 조성하기 위해 청년 창업 지원사업을 확대 추진한다고 20일 밝혔다.시는 2024년부터 소규모 점포 청년창업 지원사업을 통해 첫해 20곳, 지난해 25곳 등 지금까지 모두 45곳의 창업을 지원했다. 올해는 연말까지 청년 점포 44곳을 추가로 조성해 청년 창업이 밀집된 골목상권을 만든다는 계획이다.이를 위해 시는 다음달 22일까지 소규모 점포 창업 지원사업에 참여할 청년 창업팀 44곳을 모집한다.지원 대상은 성남시에 거주하면서 도담길에서 창업을 희망하는 19세부터 39세까지 청년이거나 창업 1년 미만의 초기 창업자다. 신청은 1~2명이 팀을 이뤄 할 수 있다.시는 사업계획서 심사와 발표 평가 등을 거쳐 창업 역량과 실행 가능성을 갖춘 팀을 선발할 예정이다. 선정된 팀에는 최대 3000만원의 사업화 자금과 창업 컨설팅을 지원한다. 창업 이후에도 전문가 상담과 경영 컨설팅을 지속 제공해 초기 창업자의 안정적인 정착을 돕고, 상권의 경쟁력을 높일 계획이다.이와 함께 기존 창업자와 신규 창업자 간 협력 체계를 구축하고 공동 마케팅을 추진해 골목 방문객을 늘리고 상권 인지도를 높인다는 방침이다.신상진 시장은 “도담길에 3년 연속 청년 창업을 집중 지원해 점포 밀도를 높이고 상권의 자생력을 키우겠다”며 “개별 점포 지원을 넘어 성수동과 같은 지역 브랜드 상권으로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.한상봉 기자