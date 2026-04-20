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영산강유역청, ‘광주전남 재생에너지 대전환 포럼’ 개최…여수서 4월 22일

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광주·전남권, 재생에너지 대전환을 위한 논의 장 마련
유관기관·전문가와 지역 에너지 전환 추진 방안 모색


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영산강유역환경청 청사 전경


영산강유역환경청은 4월 22일 전남 여수 유탑마리나호텔에서 (재)녹색에너지연구원과 함께 ‘광주·전남권 재생에너지 대전환을 위한 포럼’을 개최한다고 20일 밝혔다.

‘대한민국 녹색대전환(K-GX) 국제주간 행사’를 맞아 열리는 이번 포럼은 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 확대 필요성이 커지는 상황에서 지역 특성을 반영한 재생에너지 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼에는 기후부를 비롯해 광주광역시, 전라남도 등 지방정부, 에너지 유관기관, 학계 전문가 및 시민 등 다양한 이해관계자가 참여할 예정이다.

이번 포럼은 재생에너지 전환과 관련한 분야별 전문가 발제(1부)와 재생에너지 확대 과정에서 핵심 과제로 제기되는 전력망 문제와 지역 수용성, 주민 참여형 수익모델을 함께 논의하는 토론(2부)으로 구성된다.

영산강유역환경청 김영식 환경관리국장은 “이번 행사는 광주·전남권의 재생에너지 대전환을 위해 정부 정책과 지역 현장의 목소리를 연결하는 중요한 자리”라며, “앞으로도 영산강청은 지자체, 유관기관과 긴밀히 협력하여 지역 여건에 맞는 재생에너지 정책을 적극 지원하겠다”고 강조했다.


임형주 기자
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