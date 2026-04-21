광양경자청, 코트라와 외국투자기업 현장 찾아 애로 상담

킹톱스·EEW KHPC 방문

사내 유보금 활용 재투자 인센티브 심층 안내



광양경자청과 코트라 종합행정지원센터 관계자들이 광양항 배후단지 내 외국인투자기업 EEW KHPC를 방문해 기업 애로사항을 청취한 후 기념사진을 찍고 있다.



광양경자청과 코트라 종합행정지원센터 관계자들이 광양항 배후단지 내 외국인투자기업 킹톱스를 방문해 기업 애로사항을 청취하고 사내유보금 활용 재투자 인센티브를 안내했다.

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광양만권경제자유구역청이 코트라(KOTRA) 종합행정지원센터와 손잡고 관내 외국인 투자 기업을 직접 찾아가는 현장 밀착 행정을 펼쳐 호응을 얻었다.광양경자청은 지난 20일 광양항 배후단지에 위치한 ㈜킹톱스와 ㈜이이더블유케이에이치피시 등 2개 외투기업을 방문해 현장 상담을 진행했다. 이번 방문은 기업이 직접 겪는 애로사항을 현장에서 청취하고, 사내 유보금을 활용한 재투자 시 적용 가능한 외국인 투자 인센티브 제도를 심층 안내하기 위해 마련됐다.상담에 참여한 기업 관계자는 “현장의 실질적인 어려움을 직접 전달할 수 있었고, 사내 유보금의 외국인 투자 인증 절차와 관련 인센티브 정책 방향을 구체적으로 파악할 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 소감을 밝혔다.구충곤 광양경자청장은 “광양만권은 우수한 산업 인프라와 글로벌 수출입망을 두루 갖춘 외국인 투자의 최적지”라며 “앞으로도 KOTRA 등 유관기관과 긴밀히 협력해 입주 기업의 현장 애로를 신속히 해소하고, 사내 유보금을 활용한 증설 투자가 원활히 이루어질 수 있도록 적극적인 행정 지원을 이어나가겠다”고 강조했다.광양경자청은 이번 현장 상담을 계기로 관내 외투기업과의 소통을 더 강화하고, 투자 확대로 이어지는 실질적 성과 창출에 집중할 방침이다.광양 최종필 기자