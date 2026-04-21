광양경자청, 코트라와 외국투자기업 현장 찾아 애로 상담

킹톱스·EEW KHPC 방문
사내 유보금 활용 재투자 인센티브 심층 안내
광양만권경제자유구역청이 코트라(KOTRA) 종합행정지원센터와 손잡고 관내 외국인 투자 기업을 직접 찾아가는 현장 밀착 행정을 펼쳐 호응을 얻었다.
광양경자청은 지난 20일 광양항 배후단지에 위치한 ㈜킹톱스와 ㈜이이더블유케이에이치피시 등 2개 외투기업을 방문해 현장 상담을 진행했다. 이번 방문은 기업이 직접 겪는 애로사항을 현장에서 청취하고, 사내 유보금을 활용한 재투자 시 적용 가능한 외국인 투자 인센티브 제도를 심층 안내하기 위해 마련됐다.
상담에 참여한 기업 관계자는 “현장의 실질적인 어려움을 직접 전달할 수 있었고, 사내 유보금의 외국인 투자 인증 절차와 관련 인센티브 정책 방향을 구체적으로 파악할 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 소감을 밝혔다.
구충곤 광양경자청장은 “광양만권은 우수한 산업 인프라와 글로벌 수출입망을 두루 갖춘 외국인 투자의 최적지”라며 “앞으로도 KOTRA 등 유관기관과 긴밀히 협력해 입주 기업의 현장 애로를 신속히 해소하고, 사내 유보금을 활용한 증설 투자가 원활히 이루어질 수 있도록 적극적인 행정 지원을 이어나가겠다”고 강조했다.
광양 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지