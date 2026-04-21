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전남도의회, 광주시의회 본회의장 확장 공사 중단 촉구

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전남광주통합특별시 출범 이후 청사·시설 확장 등 논의해야


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박문옥 전남도의원. 전남도의회 제공.


전라남도의회가 광주시의회의 본회의장 시설 확장공사 추진 중단을 촉구하고 나섰다.

전남도의회 박문옥 운영위원장(더불어민주당·목포3)은 21일 열린 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 광주시의회 본회의장 시설 확장 공사가 전남광주통합특별시 출범을 앞둔 가운데 양 의회 간 논의도 없이 진행되고 있다며 강한 반대 입장을 밝혔다.

박 위원장은 “광주시의회가 본회의장 시설 확장공사를 추진하는 것은 향후 통합특별시의회 소재지와 본회의 개최 장소를 결정하는 과정에서 일방적으로 유리한 위치를 선점하려는 시도로 볼 수밖에 없다”고 지적했다.

이어 “이 같은 선행 조치가 전라남도의회의 대응을 불러오고, 그에 따른 중복 투자와 예산 낭비 부담이 결국 시도민에게 돌아갈 수 있다”고 강조했다.

그는 또 “광주광역시가 관련 공사에 예산을 지원할 경우 전라남도의회와 광주시의회 간 갈등이 지역 간 갈등으로까지 확산할 수 있다”며 “이는 통합특별시의회 구성 지연은 물론 통합특별시 출범에도 부담으로 작용할 수 있다”고 우려했다.

박 위원장은 전남도의 적극적인 대응도 주문했다.

의회의 시설 확장 공사가 실제 집행으로 이어지기 위해서는 집행부의 예산 지원이 수반돼야 하는 만큼, 전남도와 광주시가 사전에 협의해 본회의장 문제를 둘러싼 갈등 확산을 막아야 한다는 취지다.

이와 함께 전남광주통합특별시 출범 준비를 총괄·조정하는 행정안전부를 향해서도 보다 적극적인 조정 역할에 나설 것을 요구했다.

박 위원장은 “통합은 어느 한쪽의 선점이나 사전 결정으로 추진될 사안이 아니다”며 “광주시의회는 일방적인 공사를 즉각 중단하고 통합특별시의회의 성공적인 출범과 상생의 통합을 위해 협력의 길로 돌아와야 한다”고 촉구했다.

무안 류지홍 기자
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