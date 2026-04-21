서울Pn

검색

서울야외도서관에서 즐기는 어린이날…1일부터 5일까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

관악구, AI 스마트 행정 확대한다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중랑구, 서울마음편의점 중랑점 개소…외로움 예방·소통

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

면목본동에 ‘서울마음편의점 중랑점’
외로움 예방하는 소통 공간 마련


  •
류경기 중랑구청장이 지난 2월 구청에서 열린 우리동네돌봄단 발대식에서 축사하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 17일 외로움 예방을 위한 소통 공간인 ‘서울마음편의점 중랑점’ 개소식을 개최했다고 21일 밝혔다.

마음편의점은 서울시 ‘외로움 없는 서울’ 정책의 핵심 사업으로, 따뜻한 라면 한 그릇과 차 한 잔을 매개로 누구나 편하게 쉬고 소통할 수 있도록 마련된 공간이다. 중랑구민이라면 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

면목본동에 있는 중랑점은 총 58.06㎡ 규모로, 소통 공간과 상담 공간 등을 갖췄다. 내부에는 라면 조리기와 음료 비치대, 건강 측정기, 바둑·장기·보드게임 등을 비치해 이용자들이 머물며 자연스럽게 교류할 수 있도록 조성했다.

이곳은 단순한 휴식 공간을 넘어 외로움 진단·상담과 맞춤형 복지 정보 제공, 관계망 형성 프로그램 등이 이루어지는 지역 내 소통 거점으로 운영될 예정이다.

구는 외로움이 고독·은둔으로 이어지지 않도록 여러 정책을 추진해왔다. 이러한 노력은 지표로도 확인된다. ‘2025 서울서베이’에 따르면 중랑구는 ‘사회적 돌봄 체계’ 항목에서 서울시 25개 자치구 중 3위를 기록해 전년보다 3단계 상승했다. ‘금전적으로 도움을 줄 수 있는 사람이 있다’ 항목은 2위로 4단계 상승했으며, ‘아플 때 보살펴 줄 수 있는 사람이 있다’ 항목도 4위를 유지하는 등 사회적 지원망 전반에서 긍정적인 평가를 받았다.

류경기 구청장은 “디지털 기술과 사람 중심 돌봄을 결합한 안부 확인 체계와 소통 공간을 통해 구민 누구도 소외되지 않도록 하겠다”며 “앞으로도 외로움을 덜고 서로 연결되는 복지 환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘꼼꼼 종로’… 아이들 눈높이서 안전 지킨다[현장

정문헌 구청장의 ‘안심 종로’

노원구청장, 46회 장애인의 날 기념식 참석

“다름을 이해하고 존중하는 문화 퍼지길”

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr