전남도, ‘COP33 남해안남중권 유치’ 정부 건의

남해안남중권 개최 도시 선지정 통해 국가 차원 전략적 대응 촉구



기후에너지환경부 주관 녹색대전환 국제주간과 유엔기후변화협약 제3차 기후주간이 열리고 있는 여수세계박람회장.

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전남도는 21일 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 개최 도시를 남해안 남중권으로 선 지정해달라고 기후에너지환경부에 건의했다.2028년 11월 열릴 COP33은 198개 당사국과 국제기구, 시민사회 등 5만여 명이 참여하는 초대형 국제회의다.개최지는 아시아·태평양 지역 순번에 따라 2026년 하반기 지역 내 협의를 거쳐 결정되고, 2026년 COP31이나 2027년 COP32에서 공식 발표될 예정이다.이번 남중권 선 지정 건의는 COP 유치를 지방정부 차원을 넘어 국가 전략사업으로 추진해야 한다는 인식에 따른 것으로, 범정부 차원의 체계적 대응과 조속한 의사결정 필요성을 담고 있다.특히 최근 인도가 COP33 유치 의사를 공식 철회한 것으로 알려져 대한민국의 유치 가능성이 높아졌다는 점에서 범정부 차원의 선제적 대응이 기대된다.전남도와 여수시는 2009년 전국에서는 처음으로 COP 유치를 제안했다.도는 여수에서 열리는 유엔기후변화협약 기후주간 및 녹색대전환 국제주간 개최를 통해 국제행사 개최 경험과 기반 시설 등 COP33 유치 경쟁력을 입증한다는 계획이다.석유화학과 철강 산업이 자리한 여수를 중심으로 한 남해안 남중권은 탄소중립의 미래를 가장 현실적으로 구현할 수 있는 최적지로 평가받고 있다.전남도는 이번 건의를 통해 국가 차원의 유치 전략 수립과 범부처 협력체계 구축, 국제 협상 대응력 강화 필요성 등을 함께 제시했다.전남도 관계자는 “COP33 유치는 대한민국의 기후 리더십을 세계에 입증할 중요한 계기”라며 “COP33의 대한민국 유치 의지를 천명하고, 여수를 중심으로 한 남해안 남중권이 개최지로 선정되도록 정부와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자