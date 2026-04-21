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양천구, ‘Y교육박람회 2026’ 평생학습축제 개최

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주제 ‘AI로 배움의 한계를 넘다’
5월 14~16일, 구청·양천공원
서울 양천구 구청과 양천공원일대에서 지난해 5월 열린 ‘Y교육박람회 2025’ 전경.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘Y교육박람회 2026’의 주요 행사인 ‘평생학습축제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 다음 달 14일부터 16일까지 3일간 양천구청 일대 공원사잇길과 목동가온길 등에서 진행한다.

이번 축제는 ‘AI빅뱅: 경계 없는 교육, 한계 없는 배움’을 주제로 인공지능(AI) 기술을 접목한 체험형 프로그램을 중심으로 운영된다. 특히 올해로 평생학습도시 지정 21주년을 맞이한 양천구는 평생학습 축제를 통해 누구나 AI 기술을 배움의 도구로 활용하는 ‘미래형 평생학습’의 청사진을 제시할 예정이다.

축제 첫날인 14일 열리는 ‘제2회 평생학습 어르신 백일장’에서는 문해교실 어르신 70여 명이 쓴 시화 작품을 멀티모달 AI를 통해 디지털 애니메이션으로 변환하는 과정을 도입했다.

14일부터 3일간 목동가온길(양천구청 후문~양천경찰서)에서 펼쳐지는 ‘AI를 만난 평생학습 거리 전시회’에서는 평생학습자와 특수교육 대상 아동의 작품이 AI 기술로 재해석되어 전시된다. 또 양천공원과 구청 사잇길에서는 AI 여권사진 제작, AI 음악 및 향수 만들기 등 35개의 다양한 체험 부스를 운영한다.

‘Great-Y, 나를 깨우는 세 번의 빅뱅’을 주제로 열리는 강연회에서는 다양한 분야의 전문가들이 참여한다. 15일에는 국내 1호 프로파일러 권일용이 딥페이크·사이버 범죄 등 ‘AI 시대 디지털 범죄의 실태와 대응법’을 주제로 강연을 시작하고, 16일 오전에는 작가 겸 배우 차인표가 ‘한계 없는 배움’을 주제로 강연을 진행한다. 같은 날 오후에는 대화·관계 전문가 박재연이 ‘말이 바뀌면 관계가 바뀐다’를 주제로 건강한 소통 방법을 소개한다.

구 관계자는 “세대를 아우르는 이번 축제 현장에 가족과 함께 나들이하셔서 AI 시대에도 멈추지 않는 배움의 가치를 체험해 보시길 바란다”고 말했다.

유규상 기자
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