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전남광주통합특별시 심벌마크, 국민 손으로 그린다

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5월 17일까지 임시 CI 디자인 공모…총상금 700만원


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전남광주통합특별시 임시 CI 심벌마크 디자인 공모 홍보물.


전라남도와 광주광역시는 통합특별시의 상징성을 나타내는 전남광주통합특별시 임시 CI 디자인을 5월 17일까지 28일간 전 국민을 대상으로 공모한다.

이번 공모전은 통합특별시의 첫 상징을 국민 모두와 함께 만든다는 점에서 의미가 크다.

수상작은 공식 CI 제정 전까지 행정·홍보 등 통합특별시 출범 전반에 걸쳐 활용될 예정이다.

공모 주제는 통합특별시의 상징성과 시·도민을 비롯한 국민의 기대와 소망을 담은 CI 심벌마크 디자인이다.

응모작은 전라도 천년의 역사·전통을 계승한 통합의 의미와 5·18민주화운동과 광주정신·대동정신, 인공지능(AI)·에너지·반도체 등 첨단산업과 농어업의 조화로운 미래 비전, 아시아문화중심도시 정체성 등이 상징적으로 반영돼야 한다.

대한민국 국민이면 모두 참여할 수 있으며, 개인이나 2인 이내 팀으로 응모할 수 있고 1인(팀)당 최대 2점을 출품할 수 있다.

접수는 27일부터 5월 17일까지 전남도 누리집을 통해 온라인으로 받는다. 공모 내용과 제출 서식 등은 전남도·광주시 누리집에서 내려받을 수 있다.

심사는 상징성·독창성·대중성·심미성·명료성을 기준으로 1차 심사, 공개검증, 2차 심사 순으로 진행된다.

시상은 대상 250만원·최우수상 150만원·우수상 각 100만원·장려상 각 20만원 등 총상금 700만원 규모이며 결과는 6월 중 전남도·광주시 누리집을 통해 발표할 예정이다.

이길용 전남도 문화융성국장은 “이번 공모전은 전남광주통합특별시의 상징성과 정체성을 전 국민과 함께 만들기 위한 것”이라며 “통합특별시의 성공적 출범을 위해 국민께서 적극적으로 참여하길 기대한다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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