전남테크노파크, 전남·광주 양자산업 생태계 조성 협력체계 본격 가동

연구기관, 대학, 기업 등 총 23개 기관 참여



오익현 전남테크노파크 원장 등이 광주광역시청에서 열린 광주·전남 양자 산업 생태계 조성을 위한 초광역 협약식 후 기념촬영을 하고 있다.

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(재)전남테크노파크가 21일 광주광역시청에서 업무협약을 맺고 광주·전남 양자 산업 생태계 조성을 위한 초광역 협력에 본격 착수했다. 이번 협약에는 전남도, 광주광역시를 비롯한 산학연이 참여했다. 양 지역의 산업 기반과 연구 역량을 하나로 모아 향후 관련 공모 및 협력 사업에 공동 대응해 나갈 방침이다.이날 협약식에는 지자체와 연구기관, 대학, 기업 등 총 23개 기관이 참여했다. 이들은 양자기술 연구, 전문 인력 양성, 기업 성장 지원 및 공동 사업 발굴을 아우르는 지역 중심의 협력체계 구축에 합의했다. 행사는 협약 체결과 함께 양자 클러스터 공모 추진 계획을 공유하고 상호 의견을 나누는 시간으로 진행됐다.전남테크노파크는 전남의 강점인 에너지·우주·바이오 산업 기반과 양자기술을 접목하는 가교 역할을 수행한다. 특히 지역 기업의 수요를 발굴하고 산학연 연계를 강화해 ‘연구개발(R＆D)-실증-사업화-인력 양성’으로 이어지는 선순환 생태계를 조성하는 데 주력할 방침이다.오익현 전남테크노파크 원장은 “이번 협약은 전라남도와 광주광역시가 양자 클러스터 사업을 통해 미래 성장동력으로 함께 육성하기 위한 뜻깊은 출발점이다”며 “산업 현장의 목소리를 양자 관련 산학연 간 유기적인 협력체계 구축으로 양자산업 육성과 양자전환 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자