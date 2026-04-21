광양항, 세계 3위 프랑스 선사 원양항로 유치···항차 및 선복 확대 기대

광양항 원양항로 유치 기념식 개최

연간 약 10만TEU 신규물량 창출



광양항 컨테이너부두(한국국제터미널)에서 열린 신규 서비스 기항 기념 행사에서 최관호(앞줄 가운데) 항만공사 사장과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

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여수광양항만공사가 21일 광양항 컨테이너부두에서 신규 컨테이너 정기선 서비스를 유치하고 기념행사를 가졌다.이번 신규 서비스는 프랑스 국적 선사 씨엠에이씨지엠의 ‘PEARL AS1 팬듈럼 서비스’다. 아시아와 북미를 시계추처럼 오가는 장거리 핵심 노선으로 8000TEU급 선박이 매주 1회 광양항에 기항할 예정이다.이날 행사는 신규 서비스의 라 스칼라호 첫 기항에 맞춰 진행됐다. CMA CGM코리아㈜ 대표, 한국국제터미널 대표와 항만공사 임직원 등이 참석해 감사 인사와 기념패 등을 선장 및 선원들에게 전달했다.공사는 그동안 광양항 이용 화주들의 불편 사항인 정기선 항차 수 및 원양 서비스 부족 문제 등에 대응하기 위해 CMA CGM 아태지사(싱가포르)를 대상으로 타깃 마케팅을 추진해왔다. 이번 정기선 서비스 유치를 통해 항만 연결성이 한층 강화될 것으로 전망하고 있다.특히 이번 서비스 유치로 연간 약 10만TEU의 신규 물동량이 추가로 창출될 것으로 예상돼 향후 광양항 활성화에도 크게 기여할 것으로 보고 있다.최관호 항만공사 사장은 “세계적인 해운기업 CMA CGM이 핵심 거점으로 광양항을 선택했다는 것은 광양항이 더 이상 지역의 항만이 아닌 글로벌 공급망을 연결하는 핵심 거점 항만으로 자리매김했음을 의미한다”고 강조했다. 이어 “공사는 앞으로도 광양항 선사 고객들이 불편함 없이 이용하는 항만 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.광양 최종필 기자