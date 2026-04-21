서울Pn

검색

서울야외도서관에서 즐기는 어린이날…1일부터 5일까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

관악구, AI 스마트 행정 확대한다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

청암대학교 뷰티미용과, (사)대한문신사중앙회와 MOU 체결···지역 최초

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

반영구아트지도사 양성 및 국가자격증 대비 협력 본격화


  •
청암대학교가 (사)대한문신사중앙회와 전문인력 양성과 산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.


청암대학교가 (사)대한문신사중앙회와 반영구아트 분야 전문인력 양성과 산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. (사)대한문신사중앙회는 국내 서화문신 및 미용문신 분야의 제도 정착과 전문성 강화를 위해 활동하고 있는 대표 단체다.

이번 협약은 광주·전남 지역에서 대학과 관련 협회가 협력 체계를 구축한 첫 사례다. 지난 20일 교내 청암관 대회의실에서 열린 협약식에는 김성홍 총장직무대행과 임보란 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲서화문신 및 미용문신 분야 전문인력 양성 ▲현장 실무 중심 교육 확대 ▲AI·디지털 융합 기반 교육과정 공동 개발 ▲취·창업 연계 프로그램 운영 ▲지역 산업 발전을 위한 산학협력 프로그램 추진 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 청암대학교는 정부의 지역혁신중심 대학지원체계인 RISE 사업과 연계해 ‘서화문신 및 미용문신지도사 과정’을 체계적으로 운영할 계획이다. 해당 과정은 실무 역량을 갖춘 전문 인재 양성에 초점을 맞춘 교육 프로그램이다. 향후 도입 예정인 국가자격제도에 선제적으로 대응하는 모델로 주목된다. 반영구 및 문신 분야 국가자격제는 2027년 10월 시행이 예정돼 있다.

김성홍 총장직무대행은 “이번 협약을 통해 학생들의 실질적인 취업 경쟁력을 높이고, 지역 뷰티 산업과 연계를 강화해 국가자격제 시대를 선도하는 교육기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

임보란 회장은 “대한문신사중앙회는 지난 10여 년간 문신 산업의 제도화를 위해 지속적으로 노력해 온 단체”라며 “교육과 산업 현장이 유기적으로 연결되고, 전문 인력 양성과 산업 발전에 실질적인 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘꼼꼼 종로’… 아이들 눈높이서 안전 지킨다[현장

정문헌 구청장의 ‘안심 종로’

노원구청장, 46회 장애인의 날 기념식 참석

“다름을 이해하고 존중하는 문화 퍼지길”

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr