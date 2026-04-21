서울Pn

검색

서울야외도서관에서 즐기는 어린이날…1일부터 5일까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

관악구, AI 스마트 행정 확대한다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

윤호중 행안부장관, 여수세계섬박람회 준비 상황 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

여수섬박람회장 찾아 인프라와 시설물 등 공정 현장 점검


  •
윤호중 행안부장관과 김영록 전남지사가 21일 여수시청소년해양교육원에서 여수세계박람회 추진상황을 점검하고 있다.


윤호중 행정안전부 장관은 21일 2026여수세계섬박람회 준비 상황을 보고받고 주행사장인 진모지구 현장을 점검했다.

이날 현장 점검은 최근 일부 언론에서 제기된 섬박람회 준비 상황에 대한 우려를 점검하고 이재명 대통령이 지난 14일 국무회의에서 중앙 정부 차원의 준비 상황 점검을 지시한 데 따른 후속 조치다.

여수시 청소년해양교육원에서 박람회 준비 상황을 보고받은 윤 장관은 진모지구 주행사장을 방문해 공사 진행 상황과 교통, 편의시설, 안전관리 대책 등을 살폈다.

그는 준비 상황 점검회의에서 “섬박람회 개막을 137일 앞둬 시간이 많지 않다”며 “행안부를 중심으로 중앙과 지방이 긴밀히 협력하고 모든 역량을 모아 2026 여수세계섬박람회를 잘 준비해야 한다”고 밝혔다.

윤 장관은 특히 “섬박람회가 전남광주 통합특별시 출범 후 첫 번째 국제행사라는 점에서 지역 주민의 기대와 전 국민의 주목을 받고 있다”며 “교통·숙박·의료 등 준비 상황을 점검하고 무더위나 폭우에 잘 대비하고 있는지, 화장실·쉼터 등 관람객 편의시설이 잘 갖춰졌는지, 행사장 주변 환경이 잘 정비됐는지 살펴보고 보완책도 만들어야 한다”고 강조했다.

섬박람회 공동 조직위원장인 김영록 전남지사는 “박람회의 성공적 개최를 위해 관람객 편의시설 확충과 재해 대비 안전시설 지원, 여객선 반값 운임 지원, KTX 전라선 증편, 여수공항 부정기 국제선 운항 등이 필요하다”며 “정부와 긴밀히 협력해 안전하고 완성도 높은 박람회가 되도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

윤 장관은 주행사장인 진모지구를 방문해 교통 대책과 시설물 사후 활용 계획 등을 세세히 묻고 도로·광장, 전기·통신 기반 등 기초 인프라 조성과 전시관 등 주요 시설의 공정을 확인하고 계획대로 완공할 수 있도록 속도를 내달라고 당부했다.

이어 화장실 확충, 청결 관리, 쉼터와 그늘막 설치, 숙박·음식업소 바가지요금 대책 마련, 행사장 인파 관리, 해양쓰레기 정비 등 국민 불편을 최소화해달라고 전남도와 여수시에 요청했다.

2026 여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구 일원에서 열린다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘꼼꼼 종로’… 아이들 눈높이서 안전 지킨다[현장

정문헌 구청장의 ‘안심 종로’

노원구청장, 46회 장애인의 날 기념식 참석

“다름을 이해하고 존중하는 문화 퍼지길”

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr