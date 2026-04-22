성남시, 美 참전용사 기념비 감사패 받아

자매도시 오로라市 기념비 건립에 힘 보태

참전용사 희생 기리고 한미 우정 이어가



성남시청사 전경

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경기 성남시가 미국 자매도시의 한국전 참전용사 기념비 건립을 지원한 공로로 감사패를 받았다.성남시(시장 신상진)는 22일 미국 콜로라도주 오로라시의 ‘한국전 참전용사 기념비’ 건립에 기여한 공로를 인정받아 오로라시 한국전참전용사기념비건립위원회로부터 감사패를 받았다고 밝혔다.이번 감사패는 오로라시 교민 사회가 추진한 기념비 건립 사업에 성남시가 행정 지원과 협력을 이어오며 한미 우호 증진에 기여한 점을 기리기 위해 마련됐다. 이날 한영현 국제로타리3600지구 성남모란로타리클럽 회장과 이완상 국제로타리3600지구 전 총재도 함께 감사패를 받았다.성남시는 지난해 10월 오로라시 한국전참전용사기념비건립위원회, 성남모란로타리클럽과 업무 협약을 체결하고, 6·25 참전유공자회 등을 통해 모금된 성금 1940만원을 건립위원회에 전달하며 사업 추진을 지원해 왔다.한국전 참전용사 기념비는 제네럴스 공원 부지 내 약 3000㎡ 규모로 조성되며, 오는 7월 완공을 목표로 하고 있다. 총 사업비 약 13억원이 투입되며, 한국전을 설명하는 스토리보드와 참전국 용사의 희생을 기리는 기념 시설, 한국 전통 정원 등이 함께 들어설 예정이다.이승우 건립위원회 이사장은 성남시와 지역 단체의 협력에 감사의 뜻을 전했다.신상진 성남시장은 참전용사들의 희생을 기리는 기념비 건립에 성남시가 함께할 수 있어 뜻깊게 생각한다며, 앞으로도 자매도시와의 교류와 협력을 이어가겠다고 말했다.한편 오로라시는 미국 콜로라도주 덴버 동쪽에 위치한 도시로, 항공우주와 국방, 바이오 산업이 발달한 지역이다. 성남시는 1992년 오로라시와 자매결연을 맺은 이후 다양한 교류를 이어오고 있다.한상봉 기자