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완도군, 청년 블루푸드테크 지원사업 참가자 모집

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해양 수산 특화 자원 기반 창업자, 스타트업, 기업 등 지원


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‘완도군 청년 블루푸드테크 지원 사업’ 참가자 모집 홍보물.


전남 완도군이 지역의 해양 수산 자원을 고부가가치로 전환하고 청년 창업을 돕기 위해 ‘2026년도 청년 블루푸드테크 패키지 지원 사업’ 참가자를 모집한다.

이번 사업은 해조류 등 해양 수산 자원에 바이오, 인공지능 등 혁신 기술을 접목하여 블루푸드테크 시장을 선점하고 청년 인구 유입과 정착을 도모하기 위해 기획됐다.

사업 지원 규모는 총 4억 8600만원이며, 지원 대상은 예비 창업자, 스타트업, 유망 기업 등 16개 사 내외로, 선정된 기업은 성장 단계에 맞는 맞춤형 지원을 받게 된다.

주요 지원 내용은 ▲창업 아이템 발굴 및 창업 교육 ▲제품 개발 및 고급화 ▲기술 컨설팅 및 인증 ▲홍보·마케팅 ▲투자 IR 및 투자 포럼 등으로 창업부터 사업화·투자 유치까지 전 주기를 지원한다.

특히 예비 창업자를 대상으로 창업 캠프와 전문가 멘토링을 통해 사업 아이템을 구체화하고 경진 대회를 통해 우수 창업팀에는 최대 3000만원의 사업화 자금을 지원할 예정이다.

사업 신청자는 5월 7일까지 완도읍 농공단지에 위치한 해양바이오본부로 방문·우편 신청을 하고, 기타 자세한 사항은 (재)전남바이오진흥원 및 완도군 누리집을 통해 확인할 수 있다.

신우철 군수는 “완도의 풍부한 해양자원과 청년들의 창의적인 아이디어가 결합한 블루푸드테크 산업이 지역의 새로운 성장 동력이 될 것”이라며 “유망 청년 창업기업들이 완도에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

완도 류지홍 기자
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