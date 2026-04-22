성남시 통합돌봄과·의료돌봄팀 신설

시청·보건소 협력해 의료·복지 한 번에 지원



성남시청 전경

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경기 성남시는 시청에 ‘통합돌봄과’를, 수정·중원·분당 3개 구 보건소에 ‘의료돌봄팀’을 새로 만드는 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다.이번 개편은 지난달 27일 시행된 ‘의료·요양 등 지역 돌봄 통합지원 법률’에 맞춰, 의료와 복지 서비스를 한 번에 제공하는 체계를 만들기 위해 추진됐다.기존에는 복지국 노인복지과 안에서 팀 단위로 운영하던 통합돌봄 기능을 독립된 ‘과’로 격상했다. 전담 인력도 기존 3명에서 12명으로 늘렸다. 새로 만든 통합돌봄과는 돌봄정책팀, 돌봄지원팀, 돌봄사업팀 등 3개 팀으로 구성돼 돌봄 정책과 서비스 연계를 맡는다.또 3개 구 보건소에는 의료돌봄팀을 신설해 퇴원 환자와 생애 말기 환자를 집중 관리하고, 집에서 치료와 돌봄을 받을 수 있도록 지원할 계획이다. 현재 성남지역에서 돌봄이 필요한 65세 이상 대상자는 장기요양 수급자와 퇴원 환자, 고령 장애인 등을 포함해 3만 6014명에 이른다.성남시는 국민건강보험공단과 협력해 대상자의 건강 상태와 돌봄 필요 정도를 평가하는 ‘통합 돌봄 판정 체계’를 도입할 예정이다. 이를 바탕으로 입원과 재가 돌봄 사이에 있는 대상자를 선별해 지역에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원할 방침이다.성남시 관계자는 “어르신들이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 의료와 복지 서비스를 촘촘히 연결하겠다”고 말했다.한상봉 기자