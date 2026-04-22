전남도, 앵커기업 투자 유치 속도

기업 유치 특별전담반 회의…현장 중심 맞춤형 전략 등 논의



김영록 전남지사가 22일 도청에서 전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반 회의를 주재하고 있다.

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전남도가 전남광주통합특별시의 앵커기업 투자유치에 속도를 내고 있다.전남도는 22일 도청 정약용실에서 전남광주통합특별시 기업유치 특별전담반 4차 회의를 열고 앵커기업 중심 투자유치 추진 상황 점검과 실질적 투자 성과 창출 방안을 협의했다.지난 2월 25일 첫 회의 이후 지속 추진 중인 기업 유치 대응체계의 일환으로 추진된 이번 회의는 기업 유치 활동의 실행력을 높이고 대내외 경제 여건 변화에 대응한 전략적 투자유치 방향을 점검했다.김영록 전남지사 주재로 열린 회의는 전략산업국장을 비롯한 관계 실국장 8명이 참석해 핵심 기업별 유치 진행 상황과 향후 과제, 대응 전략 등에 대한 논의를 진행했다.또 그동안 추진한 기업 접촉과 유치 활동 성과를 공유하고 산업 생태계에 파급효과가 큰 앵커기업을 중심으로 산업별 맞춤형 투자 제안 전략과 단계별 후속 대응 방안도 마련했다.특히 핵심 기업에 대해서는 단순 접촉에 그치지 않고 투자 의사결정 단계까지 이어지도록 기업별 수요에 기반한 ‘핀셋형 유치 전략’을 강화하기로 했다.전남도는 지난 2월 기업 유치 특별전담반 출범 이후 정례 회의를 통해 추진 상황을 지속 점검했으며 최근에는 실국장 중심 기업 방문, 현장 상담, 맞춤형 제안 활동을 확대하는 등 현장 밀착형 유치 활동을 강화하고 있다.김 지사는 “어려운 경제 여건에서도 기업과 지속적 접촉을 통해 투자협약과 생산시설 증설 등 성과가 가시화되고 있다”며 “이제 기업의 관심을 실제 투자로 연결하는 실행력이 중요한 시점”이라고 강조했다.이어 “전남광주통합특별시 출범까지 약 70일을 앞둔 지금이 투자유치의 성패를 좌우할 중요한 시기”라며 “전남이 가진 산업입지, 재생에너지, 전력·용수 등 강점을 적극적으로 알리고, 기업이 전남에 안정적으로 투자할 수 있다는 신뢰를 갖도록 모든 역량을 집중해달라”고 당부했다.전남도는 앞으로 인공지능(AI)·에너지·첨단제조 등 미래 핵심 산업을 중심으로 대규모 투자유치를 확대해 전남광주통합특별시의 산업 기반 구축과 청년 일자리 기반을 강화할 방침이다.무안 류지홍 기자