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“경험과 열정으로 송파구 내일을 열 것”…전정 송파구 의원 재선 도전

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재선 도전에 나선 전정 송파구의원. 사진: 전정 의원 제공.


서울 송파구의회 전정 의원은 송파다선거구(방이1동, 송파1·2동) 구의원으로 재선 도전에 나선다고 23일 밝혔다.

전 의원은 “지난 의정활동 기간 동안 주민들과 함께 호흡하며 지역의 크고 작은 현안들을 해결해 왔다”면서 “그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 지역 발전을 이끌기 위해 재선 도전에 나선다”고 밝혔다.

전 의원은 초선 의원으로서 주거 환경 개선, 지역 상권 활성화, 보육 및 교육환경 제고 등 현장 중심의 의정활동을 펼치며 주목을 받았다.

전 의원은 “지방의원은 주민의 가장 가까운 곳에서 목소리를 듣고 이를 정책으로 실현하는 ‘심부름꾼’”이라면서 “말뿐인 공약이 아니라 실행 가능한 계획과 확실한 결과로 보답하겠다”고 강조했다. 이어 “방이1동과 송파1·2동은 송파의 중심이자 무한한 잠재력을 가진 곳”이라며 “주민들의 삶의 질을 한 단계 더 높이기 위해 젊은 열정과 노련한 의정 감각을 쏟아붓겠다”고 덧붙였다.


조현석 기자
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