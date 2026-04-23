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KBS 전국노래자랑 ‘장흥군편’ 개최··· 물축제 홍보 본격화

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5월 13일 예심, 15일 탐진강변 본선 녹화, 6월 14일 전국 방송


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KBS ‘전국노래자랑’ 장흥군편 포스터


전남 장흥군이 KBS ‘전국노래자랑’ 장흥군 편을 개최하고 지역 홍보와 축제 분위기 확산에 나선다.

군은 5월 13일 장흥군민회관에서 예심을 진행하고, 5월 15일 오후 2시 탐진강변에서 본선 녹화를 한다. 해당 방송은 6월 14일 KBS 1TV를 통해 전국에 방영된다.

이번 행사는 제19회 정남진 장흥 물축제 홍보와 지역 관광 활성화를 위해 마련됐다.

전국적인 인지도를 가진 프로그램을 통해 장흥의 관광자원과 특산품을 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

참가를 원하는 군민은 4월 22일부터 5월 8일까지 신청할 수 있다. 5월 13일 예심을 거쳐 최종 15~16팀이 본선 무대에 오른다.

본선 녹화는 MC 남희석의 진행으로 진성, 김용빈, 미스김, 강설민, 박진선 등 초대 가수가 출연한다. 현장에서는 한우삼합, 무산김 등 지역 특산품과 정남진 장흥 물축제를 함께 홍보해 관광객 유치와 지역경제 활성화에도 기여할 방침이다.

군 관계자는 “이번 전국노래자랑은 군민이 함께 참여하고 즐기는 화합의 장이 될 것”이라며 “방송을 통해 장흥의 매력과 물축제를 전국에 알리는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

장흥 최종필 기자
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