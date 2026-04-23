서울Pn

검색

‘서울동행리츠’ 도입… 시민이 공공개발 투자해 수

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 장위 13-1·2구역 5900가구 신통기획

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구, 구민 70%에 ‘고유가 피해지원금’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 금천구, 신혼부부 맞춤형 주택 입주자 4가구

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초구, 중년 여성 ‘비만 제로 뱃살컷 프로젝트’ 인기

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

맞춤형 운동 및 영양교육, 생활습관 개선 진행


  •
서초구 ‘중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트’에 참여한 구민들이 맞춤형 운동을 하고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 중년 여성들의 비만 관리를 위해 운영 중인 ‘중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트’가 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.

2026년 중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트는 체질량지수(BMI) 23 이상 또는 복부비만이 있는 40~60대 여성을 대상으로 지난 8일부터 양재모자건강센터와 방배보건지소에서 진행 중이다. 6월 24일까지 12주 동안 이어진다. 사전 건강진단, 맞춤형 순환운동(근력·유산소·균형), 영양교육(식사일지·식단관리), 사후 체성분 분석 등 전 과정을 체계적으로 운영한다.

올해부터는 영양교육과 생활습관 개선 프로그램을 강화해 참여자가 일상 속에서도 건강관리를 지속할 수 있도록 했다. ‘서울체력 9988 체력인증센터’와 연계해 심폐지구력과 체지방률 등을 사전·사후로 비교 측정해 참여자의 변화 과정을 수치로 확인할 수도 있다.

구는 하반기에 사업을 5개 권역으로 확대 운영해 더 많은 주민이 가까운 생활권에서 참여할 수 있도록 할 예정이다.

지난해 프로그램 운영 결과 참여자의 58.6%가 체지방 감소를 경험했으며, 전체 만족도는 97.2%, 건강증진 체감도는 97.0%로 나타났다. 자체 조사 결과 참여자의 98.6%는 타인에게 프로그램을 추천하겠다고 밝혔다.

구 관계자는 “참여자들이 직접 체지방 감소를 경험하고 높은 만족도를 보인 것은 프로그램 효과가 확인된 결과”라며 “앞으로도 맞춤형 건강관리 지원을 통해 주민 건강 증진에 기여하겠다”고 강조했다.

박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

도봉 ‘그린월드 어워즈’ 탄소감축 분야 금상

지역화폐 인센티브로 탄소중립 3년간 온실가스 7600t 감축 성과

물놀이터 안전하게… 강서 ‘아이 신나’

진교훈 구청장 조성 현장 점검

종로구, 장애인의 날 맞이 24일 ‘어울누림 축제’

마로니에공원에서 보조공학기기·시각장애 체험 등

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr