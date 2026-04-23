서초구, 중년 여성 ‘비만 제로 뱃살컷 프로젝트’ 인기

맞춤형 운동 및 영양교육, 생활습관 개선 진행
서울 서초구는 중년 여성들의 비만 관리를 위해 운영 중인 ‘중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트’가 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.
2026년 중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트는 체질량지수(BMI) 23 이상 또는 복부비만이 있는 40~60대 여성을 대상으로 지난 8일부터 양재모자건강센터와 방배보건지소에서 진행 중이다. 6월 24일까지 12주 동안 이어진다. 사전 건강진단, 맞춤형 순환운동(근력·유산소·균형), 영양교육(식사일지·식단관리), 사후 체성분 분석 등 전 과정을 체계적으로 운영한다.
올해부터는 영양교육과 생활습관 개선 프로그램을 강화해 참여자가 일상 속에서도 건강관리를 지속할 수 있도록 했다. ‘서울체력 9988 체력인증센터’와 연계해 심폐지구력과 체지방률 등을 사전·사후로 비교 측정해 참여자의 변화 과정을 수치로 확인할 수도 있다.
구는 하반기에 사업을 5개 권역으로 확대 운영해 더 많은 주민이 가까운 생활권에서 참여할 수 있도록 할 예정이다.
지난해 프로그램 운영 결과 참여자의 58.6%가 체지방 감소를 경험했으며, 전체 만족도는 97.2%, 건강증진 체감도는 97.0%로 나타났다. 자체 조사 결과 참여자의 98.6%는 타인에게 프로그램을 추천하겠다고 밝혔다.
박재홍 기자
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