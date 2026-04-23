서초구, 중년 여성 ‘비만 제로 뱃살컷 프로젝트’ 인기

맞춤형 운동 및 영양교육, 생활습관 개선 진행



서초구 ‘중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트’에 참여한 구민들이 맞춤형 운동을 하고 있다.

서초구 제공

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서울 서초구는 중년 여성들의 비만 관리를 위해 운영 중인 ‘중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트’가 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.2026년 중년비만 제로, 뱃살컷 프로젝트는 체질량지수(BMI) 23 이상 또는 복부비만이 있는 40~60대 여성을 대상으로 지난 8일부터 양재모자건강센터와 방배보건지소에서 진행 중이다. 6월 24일까지 12주 동안 이어진다. 사전 건강진단, 맞춤형 순환운동(근력·유산소·균형), 영양교육(식사일지·식단관리), 사후 체성분 분석 등 전 과정을 체계적으로 운영한다.올해부터는 영양교육과 생활습관 개선 프로그램을 강화해 참여자가 일상 속에서도 건강관리를 지속할 수 있도록 했다. ‘서울체력 9988 체력인증센터’와 연계해 심폐지구력과 체지방률 등을 사전·사후로 비교 측정해 참여자의 변화 과정을 수치로 확인할 수도 있다.구는 하반기에 사업을 5개 권역으로 확대 운영해 더 많은 주민이 가까운 생활권에서 참여할 수 있도록 할 예정이다.지난해 프로그램 운영 결과 참여자의 58.6%가 체지방 감소를 경험했으며, 전체 만족도는 97.2%, 건강증진 체감도는 97.0%로 나타났다. 자체 조사 결과 참여자의 98.6%는 타인에게 프로그램을 추천하겠다고 밝혔다.구 관계자는 “참여자들이 직접 체지방 감소를 경험하고 높은 만족도를 보인 것은 프로그램 효과가 확인된 결과”라며 “앞으로도 맞춤형 건강관리 지원을 통해 주민 건강 증진에 기여하겠다”고 강조했다.박재홍 기자