서울Pn

검색

‘서울동행리츠’ 도입… 시민이 공공개발 투자해 수

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 장위 13-1·2구역 5900가구 신통기획

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구, 구민 70%에 ‘고유가 피해지원금’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 금천구, 신혼부부 맞춤형 주택 입주자 4가구

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강동구, ‘고유가 피해지원금’ 본격 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

27일부터 1차 지급 신청 · 접수
기초생활수급자 55만원, 차상위계층 45만원


  •
강동구청사 전경.
강동구 제공


서울 강동구는 고유가로 인해 어려움을 겪는 주민 생활 부담을 덜기 위한 ‘고유가 피해지원금’ 사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

구는 27일부터 1차 지급을 위한 신청·접수를 시작한다. 지급은 1차와 2차로 나눠 단계적으로 실시된다. 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위·한부모 가구를 대상으로 4월 27일부터 5월 8일까지 진행된다. 기초생활수급자에게는 55만원, 차상위계층 및 한부모가정에는 45만원이 지급된다.

2차 지급은 국민의 70%를 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 실시된다. 지원금은 1인당 10만원이다. 구체적인 지급 기준과 대상은 건강보험료 등을 기준으로 정부에서 4, 5월 중 확정할 예정이다. 1차 지급을 받은 사람은 2차 지급 대상에서 제외된다.

지원금은 신용·체크카드, 모바일 지역사랑상품권, 선불카드 중 원하는 방식으로 지급받을 수 있으며, 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 지원금은 4월 27일부터 사용할 수 있으며, 강동구를 비롯한 서울시 내 지역사랑상품권 가맹점과 소상공인 매장에서 사용할 수 있다. 단 연 매출 30억원 이하 사업장에서만 사용할 수 있다.

이번 사업은 국비와 서울시비, 강동구비를 함께 분담하는 방식으로 추진되며 전체 사업비 중 12%인 약 55억원의 구비가 투입된다.

이수희 구청장은 “고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 구민들께 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 체감도 높은 민생 안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

도봉 ‘그린월드 어워즈’ 탄소감축 분야 금상

지역화폐 인센티브로 탄소중립 3년간 온실가스 7600t 감축 성과

물놀이터 안전하게… 강서 ‘아이 신나’

진교훈 구청장 조성 현장 점검

종로구, 장애인의 날 맞이 24일 ‘어울누림 축제’

마로니에공원에서 보조공학기기·시각장애 체험 등

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr