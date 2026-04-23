김민석 총리, 여수섬박람회장 다시 찾아 준비 사항 점검

김영록 지사, 여객선 운임비·KTX 증편·국제선 운항 등 요청



김민석 국무총리가 23일 여수시청소년해양교육원 대강당에서 2026여수세계섬박람회 준비상황을 점검하고 있다.

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김민석 국무총리가 여수를 찾아 2026여수세계섬박람회 준비 사항을 보고받고 진모지구 주행사장을 찾아 행사장 조성 상황을 둘러보며 전반적인 준비 상태를 점검했다.지난 16일에 이은 김 총리의 이번 재방문은 섬박람회 기반 시설 조성과 전시·운영 준비 상황을 종합적으로 확인하고, 경기 침체와 중동 정세 불안 등으로 어려운 석유화학 산업 현장의 애로를 청취하기 위해 이뤄졌다.이날 김 총리는 여수섬박람회 주행사장인 진모지구를 찾아 행사장 조성 현황과 기반 시설 구축 등을 둘러보며 준비 상황을 꼼꼼하게 살폈다.이어 여수 청소년해양교육원에서 열린 준비 상황 회의에서 행사장 조성, 전시·운영 준비, 안전관리 체계 등 현안 사항을 보고받고 관계 부처와 협력 사항 및 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.김영록 전남지사는 “국무총리께서 연이어 방문하는 등 여수세계섬박람회에 대한 국민적 관심이 한층 높아진 데 감사를 전하고, 이번 박람회를 계기로 섬의 가치와 매력을 국내외에 널리 알리겠다”고 밝혔다.이어 일반 국민이 부담 없이 섬을 방문하도록 박람회 기간 중 일반인 여객선 운임 50% 국비 지원, KTX 전라선 증편과 여수공항 부정기 국제선 운항 등 특별수송대책 마련을 적극 건의했다.여수 류지홍 기자