서울Pn

검색

내 땅 가격표는 얼마?…강북, 공시지가 결정·공시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

12년 숙원 ‘종로 신청사’ 본궤도 올랐다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어린이날 ‘서울형 키즈카페’ 60곳 무료 개방

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구, 아차산성 임시 개방에 방문객 1만명 몰려

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 대표 정원 축제 ‘2026 서울식물원 해봄축제’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

주제 ‘피어나는 모든 것을 위하여’


  •
‘2026 서울식물원 해봄축제’ 홍보 포스터.
서울시 제공


서울시는 오는 25일부터 이틀간 도심 속에서 정원과 정원문화, 식물을 만끽할 수 있는 ‘2026 서울식물원 해봄축제’를 개최한다고 24일 밝혔다.

올해 네 번째로 열리는 축제의 주제는 ‘피어나는 모든 것을 위하여’다. 인기 캐릭터 ‘조구만(JOGUMAN)’과 ESG(환경·사회·지배구조) 캐릭터 ‘도도리’ 등을 중심으로 공감·놀이·환경 실천으로 이어지는 구조로 구성됐다.

메인 무대를 중심으로 ▲환경 메시지가 담긴 참여형 프로그램 ‘도도리 환경올림픽’ ▲식물 생장을 소재로 한 ‘플라워 매직쇼’ ▲테라리움(Terrarium) 시연 및 강연 등 자연과 정원을 체험할 수 있는 콘텐츠가 마련된다. 25일 오후 5시부터는 하림, 스탠딩에그, 경서, 케이윌 등이 참여하는 ‘정원 콘서트’가 열려 봄의 정취를 더해줄 예정이다. 또 요가·필라테스·발레가 결합된 프로그램인 ‘바레 인 가든’도 진행된다.

행사장 곳곳에서는 꽃꽂이·화관·테라리움 만들기, 천연염색 등 어린이부터 성인까지 정원을 폭넓게 경험할 수 있는 콘텐츠가 마련된다. 온실 지중해관의 ‘정원사의 방’에서는 조구만 테라리움 전시가 열릴 예정이다. ‘도도리 라운지’에서는 폐현수막과 폐섬유를 활용한 업사이클링 전시와 분리배출 체험, 재활용 놀이 프로그램 등이 운영된다. 또 재활용 소재로 제작된 벤치로 친환경 쉼터도 조성된다.

이외에도 식물, 공예, 라이프스타일 브랜드가 참여하는 ‘가든마켓’과 ‘플리마켓’이 운영되며 ‘이동형 반려식물 클리닉’도 열린다. 박수미 서울식물원장은 “앞으로도 서울 대표 식물원으로서 시민 일상 속 정원문화를 뿌리내리기 위한 전시와 행사를 지속 발굴, 개최해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구민이 선정하고 구민이 공감하는 ‘구로의 책’

참여형 독서문화 프로그램 운영 영화 등 다양한 매체와 연계 구성

너, 나, 우리 ‘바라봄·마주봄’…장애인·비장애인

장애인의 날 ‘은평 봄봄축제’

종로구, 장애인의 날 맞이 24일 ‘어울누림 축제’

마로니에공원에서 보조공학기기·시각장애 체험 등

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr