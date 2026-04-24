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곡성군, 고향사랑기부 민간 플랫폼 ‘웰로’ 운영

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기부 플랫폼 확대 기념 5월 한 달간 인기 답례품 증량 이벤트


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곡성군 고향사랑기부 홍보물.


전남 곡성군이 고향사랑기부 활성화와 기부 참여 창구 확대를 위해 민간 플랫폼 ‘웰로’를 도입해 오는 24일부터 본격 운영에 들어간다.

이번 웰로 입점 답례품은 총 11개 업체, 12종으로 구성됐으며, 기부자 선호도가 높은 인기 품목을 중심으로 지역 특산물의 경쟁력을 고려해 선정됐다.

대표 상품으로는 곡성심청상품권, 곡성사랑 플렉스권, 백세미 누룽지 선물 세트, 한돈 구이용 삼겹살·목살, 국내산 시골 김치 세트, 발아현미, ABC 주스, 민물 장어 등이 포함됐다.

군은 이번 기부 플랫폼 확대와 함께 5월 가정의 달과 ‘제16회 곡성세계장미축제’ 성공 개최를 위한 특별 이벤트도 진행한다.

기간 내 기부자에게는 5월 한 달간 인기 답례품을 증량 제공하고 무작위 100명을 추첨해 GS25 1만원권 모바일 상품권을 증정하는 등 다양한 혜택으로 기부 참여를 독려할 예정이다.

군은 이번 민간 플랫폼 ‘웰로’의 추가 도입으로 기존 고향사랑기부 행정안전부 플랫폼 ‘고향사랑e음’과 민간 플랫폼 ‘위기브’ 등 3개의 기부 창구 운영으로 기부 접근성을 높일 수 있게 됐다.

군 관계자는 “고향사랑기부금 모금 확대를 통해 지역 문제 해결에 필요한 재원을 확보하고 지역 경제 활성화에도 기여하겠다”며 “특히 올해를 곡성 고향사랑기부제 도약의 해로 삼아 지속 가능한 지역 발전의 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

곡성 류지홍 기자
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