여수 디오션 워터파크, 5월 2일 개장···가족 릴스 콘테스트 진행

실내 워터파크, 실외 유아풀 부분 개장···6월 20일 전면 개장

릴스 콘테스트 진행···500만원 상당 경품



디오션 워터파크 유아풀



디오션 워터파크 실내 파도풀



스페셜 패밀리 세트



디오션 워터파크

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호남 최대 물놀이 시설인 여수 디오션 워터파크가 5월 2일 개장한다. 실내 워터파크와 실외 유아풀 등 6월 14일까지 주말과 공휴일을 중심으로 운영한다.실내 시즌은 본격적인 여름 성수기에 앞서 비교적 여유로운 환경에서 물놀이를 즐길 수 있는 시기로 대기 부담 없이 이용할 수 있는 점이 특징이다. 실내외 시설은 모두 미온수로 운영돼 일교차가 큰 봄철에도 어린이를 동반한 가족들이 이용하기에 손색이 없다.워터파크 내에서는 실내 시즌 한정으로 풀사이드 바비큐존이 운영된다. 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 실외 유아풀 인근 지정된 공간에서 개인 식재료와 조리도구를 활용해 바비큐를 즐길 수 있도록 구성했다. 지난해 가족 단위 입장객들에게 큰 호응을 얻었다. 올해도 이색적인 물놀이 피크닉을 즐기려는 고객들의 발길이 이어질 전망이다.5월 가정의 달을 맞아 한달간 방문객 누구나 참여할 수 있는 ‘릴스 콘테스트’도 진행한다. 총 500만원 상당의 백화점 상품권을 비롯한 다양한 경품이 마련됐다. 참여자 전원에게는 소정의 상품이 제공된다. 워터파크에서 가족과 함께 보내는 즐거운 순간과 소중한 추억을 담은 콘텐츠를 개인 인스타그램 릴스에 업로드하는 방식으로 참여할 수 있다.디오션 호텔에서는 어린이날 연휴 기간 한정으로 ‘스페셜 패밀리 세트’를 선보인다. 해당 메뉴는 5월 1일부터 5일까지 단 5일간 판매된다. BBQ 백립, 부채살 스테이크, 파스타, 치킨 텐더 샐러드 등으로 구성됐다. 합리적인 가격대에 다양한 메뉴를 즐길 수 있어 가격 대비 가족 단위 고객의 체감 만족도를 극대화했다.디오션 워터파크는 6월 14일까지 주말 및 공휴일 운영을 마친 뒤 시설 정비와 최종 안전 점검을 거쳐 6월 20일부터 실내외 전 시설을 전면 개장하고 상시 운영 체제로 전환한다.디오션리조트 관계자는 “가족 단위 고객이 가장 쾌적하게 이용할 수 있는 시기에 맞춰 다양한 콘테스트 이벤트와 특선 메뉴를 준비했다”며 “전면 개장 전까지 철저한 시설 점검을 통해 안전하고 만족도 높은 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.여수 최종필 기자