서울숲나들목의 군사 도하로, 재능기부 벽화로 재탄생

서울숲나들목 160m 대형 벽화 조성

대학생 등 25개 팀 725명 재능기부



봉사자들이 성수대교 북단 하부에 위치한 ‘서울숲 나들목’에서 벽화 재능 기부를 하고 있다.

서울시 제공

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서울시는 5월 1일 개막을 앞둔 ‘서울국제정원박람회’에 맞춰 대형 벽화로 새단장한 서울숲나들목을 시민에게 전격 개방한다고 24일 밝혔다.군사적 목적으로 사용되던 도하로(渡河路)의 나들목 벽면은 총 160m에 달하는 거대한 캔버스로 변신했다. 양쪽 끝 100m 구간에는 서울시 상징 캐릭터인 ‘해치와 소울프렌즈’가 정원사로 변신해 담겼다.중앙 60m 구간은 아침 햇살 같은 ‘2026 서울색 모닝옐로우’ 컬러를 배경 삼아, 자전거 및 자연물 픽토그램, ‘한강 가는 길’·‘서울숲 가는 길’ 타이포그래피 등 직관적인 디자인으로 꾸몄다. 나들목을 처음 찾는 방문객도 쉽게 서울숲과 한강을 찾을 수 있도록 한 것이다.지난 3월 21일부터 4월 5일까지 진행된 이번 벽화 작업에는 주요 대학교 동아리 단체를 비롯해 미술을 전공한 일반인 725명의 봉사자가 참여했다. ▲홍익대 알투게더·그루터기·쿠사 ▲고려대 고집·칠해조 ▲연세대 세움 ▲경희대 PTPI ▲한양대 한마당 ▲명지대 너나들이 ▲건국대 다솜모아 ▲중앙대 중요해·미술시간 ▲서울대 햇빛봉사단 ▲이화여대 이화우스 등이다.또 ▲대학연합 꿈꾸는 붓·담장너머·스케쳐스·담다디·푸름 그리고 꿈드림·해피지음·능수능란 ▲직장인 아티스트그룹 노닥·그그모x보태다한강·서대문떡잎마을방범대 등 총 25개 단체가 봉사활동에 참여했다.박진영 서울시 미래한강본부장은 “역사적 이야기가 담긴 서울숲나들목은 방문객들에게 정원의 첫 번째 감동을 선사할 것”이라고 밝혔다.유규상 기자