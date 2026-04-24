서울시설공단, 화장로 유지관리 AI ‘데이터 기반예측형’ 전환

화장로 유지관리…AI 활용체계 구축 시동

예측형 유지관리 체계 구축 연구 착수



고양 덕양구 대자동 서울시립승화원 전경.

서울시 제공

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서울시설공단은 화장로 관리 방식을 인공지능(AI)을 활용한 예방·예측 중심으로 전환하기 위한 연구를 본격 추진한다고 24일 밝혔다. 공단은 세종대학교 산학협력단, 화장로 제조사인 (합)세화산업사, ㈜한양인더스트리와 함께 다자간 업무협약(MOU)을 체결하고 ‘화장로 유지보수 주기 선정 적정성 연구’를 추진 중이다.공단은 서울추모공원과 서울시립승화원에 화장로를 증설하고 운영을 확대해왔지만 그만큼 설비에 걸리는 부담도 커지고 있다고 설명했다. 실제로 이달 기준 화장로 1기당 하루 평균 화장 횟수는 6.5회로, 보건복지부가 권고하는 기준(3.5회)의 약 두 배에 달한다.현재 화장로 유지관리는 해외 기준이나 제조사의 지침, 운영 경험 등에 의존하고 있다는 한계가 있다. 이에 연구를 통해 화장로 주요 부품이 고온 환경에서 어떻게 변화하고 손상되는지 시뮬레이션과 분석을 통해 살펴보고, 실제 가동 데이터를 반영해 부품별 점검·교체 시기를 구체적으로 정할 계획이다.이어 연구 결과와 유지보수 이력 데이터를 바탕으로 설비의 상태와 수명 주기를 종합적으로 관리하는 ‘AI 기반 예측 관리 시스템’을 단계적으로 구축할 계획이다. 이를 통해 부품별 수명 예측과 유지보수 시점 판단은 물론, 예산 편성과 유지관리 의사결정을 지원하는 데이터 기반 관리 체계로 발전시켜 나갈 계획이다.한국영 서울시설공단 이사장은 “앞으로 연구 성과와 축적된 데이터를 바탕으로 AI 예측 관리 체계를 단계적으로 도입해, 보다 과학적이고 안정적인 장사 서비스를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 서울시설공단은 늦은 시간 화장 후 유해를 당일 이동하기 어려울 때 안전하게 보관해 주는 ‘하늘 정거장 서비스’, 공영장례 온라인 추모 서비스 ‘기억의 별빛’을 운영 중이다. 올해는 용미 2묘지에 ‘AI 기반 디지털 제례단’도 시범 도입한다.유규상 기자