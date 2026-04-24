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성동구, ‘성동사랑상품권’ 65억원 마련…가정의 달 대비

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27일 서울페이플러스 앱에서 판매 시작
지난 1월 150억원 이어 65억원 추가 발행


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가정의 달 맞이 성동사랑상품권 발행 안내문.
성동구 제공


서울 성동구는 총 65억원 규모의 성동사랑상품권을 추가 발행한다고 24일 밝혔다. 고물가로 위축된 소비 심리를 회복하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해서다.

이번 발행은 5월 가정의 달을 앞두고 늘어나는 가계 경제에 실질적인 도움을 주는 동시에, 지역 내 소상공인의 매출 증대로 이어지는 ‘선순환 경제 구조’를 만들기 위해 추진됐다. 앞서 구는 지난 1월 설 명절을 맞아 150억원 규모의 상품권을 발행한 바 있다.

이번에 발행되는 성동사랑상품권은 오는 27일 오전 9시부터 서울페이플러스 앱을 통해 판매된다. 5% 할인 혜택과 함께 연말정산 시 사용 금액의 30% 소득공제도 적용된다. 1인당 구매 한도는 월 50만원, 보유 한도는 150만원이며, 구매 후 5년 이내에 성동구 내 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다.

구매와 상품권 결제는 서울페이플러스 앱으로 할 수 있고, 가맹점 정보도 앱에서 확인하면 된다.

구 관계자는 “가족의 따뜻함을 나누는 5월, 상품권 사용을 통해 지역 경제가 활짝 웃을 수 있기를 기대한다”고 말했다.


유규상 기자
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