양천구, ‘고유가 피해지원금’ 접수…최대 55만원

27일 접수 시작, 주민센터 전담 창구

1·2차 진행…취약계층 우선 지급



양천구, ‘고유가 피해지원금’ 홍보 안내문.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 ‘고유가 피해지원금’(G포스터明) 전담 추진단을 구성하고 27일부터 지급 절차를 시작한다고 24일 밝혔다. 중동 전쟁에 따른 고유가·고물가로 어려움을 겪는 구민의 경제적 부담을 완화하기 위해서다.지원 대상은 지난달 30일 기준 양천구에 주소를 두고 있는 소득 하위 70%에 해당하는 구민이다. 소득 수준에 따라 1인당 10만원에서 최대 55만원까지 차등 지급된다.지급은 1·2차로 나누어 진행된다. 1차는 4월 27일부터 5월 8일까지이며 기초생활수급자, 차상위가구, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 한다. 2차는 5월 18일부터 7월 3일까지다.신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하며, 시행 첫 주인 27~30일은 혼잡을 방지하기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9·5·0) 순이며, 금요일 이후에는 요일제와 상관없이 신청할 수 있다.온라인 신청은 각 카드사 홈페이지·앱·콜센터로, 서울사랑상품권은 ‘서울페이+’ 앱을 통해 할 수 있다. 오프라인 신청은 신용·체크 카드는 제휴 은행 영업점에서, 서울사랑상품권과 선불카드는 주소지의 주민센터에서 각각 할 수 있다.사용기한은 8월 31일까지이며, 서울시 내 연 매출 30억원 이하 서울사랑상품권 가맹점과 소상공인 매장에서만 사용할 수 있다. 기한 내 사용하지 않은 금액은 자동 소멸한다.구는 신속하고 원활한 지원금 지급을 위해 오는 27일부터 18개 동 주민센터와 신정3동 넓은들민원센터에 전담 창구를 설치하고, 안내 및 신청을 돕기 위한 추가 인력을 배치한다. 또 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 구민을 위해 신청서 접수부터 선불카드 지급까지 원스톱으로 지원하는 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 운영해 지급 사각지대를 해소할 계획이다.이와 함께 지급 종료 시까지 궁금증 해결을 위한 전용 콜센터도 운영한다. 구민은 지원금 지급 대상 확인, 신청 방법, 이의신청 절차 등을 상세히 안내받을 수 있다. 아울러 구는 지원금 지급을 사칭한 스미싱·스팸 문자에 주의할 것을 당부했다.구 관계자는 “구민들이 불편 없이 신속하게 지원받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자