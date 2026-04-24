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동대문구, 6월 호국보훈의 달 맞이 보훈단체 전적지 순례 지원

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월남전참전자회 등 8개 단체 350여명
이달 27일부터 전국 안보 현장 순례


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서울 동대문구 용두동에 있는 동대문구청 청사 전경.
동대문구 제공


6월 ‘호국보훈의 달’을 앞두고 국가를 위해 헌신한 유공자와 그 가족들이 치열했던 전투 현장을 찾는다.

서울 동대문구는 6월 호국보훈의 달을 맞아 8개 보훈단체를 대상으로 ‘2026년 보훈단체 전적지 순례’를 지원한다고 24일 밝혔다. 이번 순례는 국가보훈대상자와 그 유족들이 참전 현장 및 안보 유적지를 방문해 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리고, 회원 간의 결속을 다지기 위해 마련됐다.

오는 27일 월남전참전자회를 시작으로 6·25참전유공자회, 상이군경회 등 총 8개 단체 350명이 참여한다. 참가자들은 충주 동락전승비, 철원 백마고지, 횡성 네덜란드군 참전기념비 등 전국 각지의 안보 현장을 방문해 참배를 이어갈 예정이다.

특히 이번 사업을 위해 구는 총 3200만원의 순례비(단체별 400만원)를 지원한다. 광복회는 전적지 순례 대신 오는 8월 광복절 기념행사로 활동을 대체해 추진할 계획이다.

김기현 부구청장은 “전적지 순례는 단순한 방문을 넘어, 오늘날 우리가 누리는 자유와 평화의 소중함을 되새기는 소중한 기회”라며 “국가유공자의 희생이 잊히지 않도록 예우와 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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