전남도, 취약계층 ‘고유가 피해 지원금’ 방문 신청 운영

5월 8일까지 노숙인·노인·장애인시설 등 445개소 입소자 대상



전남도청 전경.

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전라남도는 취약계층 대상 고유가 피해 지원금 지급을 위해 오는 27일부터 5월 8일까지 고령자·장애인 등이 거주하는 생활시설에서 ‘찾아가는 시설 방문 신청’을 운영한다.전국적으로 시작된 고유가 피해 지원금 취약계층 선지급에 따라 온라인 신청이나 읍면동 주민센터 방문이 어려운 생활시설 거주자를 위해 시군 담당 직원이 직접 시설을 찾아 지원금 신청을 받고 지급한다.대상 시설은 노숙인·노인·장애인·정신·한센인시설 등 445개소, 1만 5493명이며 기초생활수급자에게는 1인당 최대 60만원, 차상위·한부모 가구에는 1인당 50만원의 피해 지원금을 지급한다.전남도는 원활한 시행을 위해 지난 21일부터 22개 시군과 읍면동에서 전화, SNS, 공문을 활용해 해당 시설에 ‘찾아가는 신청’ 제도를 안내하고 방문 일정 등을 사전 협의하도록 했다.정광선 전남도 보건복지국장은 “고유가로 취약계층의 어려움이 가장 클 것으로 예측되는 시설 생활자들에게 지원금이 조금이라도 도움이 되길 바란다”며 “대상자 모두가 혜택을 받도록 신청과 지급 과정에서 촘촘히 지원하겠다”고 밝혔다.전남도는 보호자가 없거나 거동이 불편해 피해 지원금을 직접 사용하기 어려운 경우 시설에서 생활자를 위해 적정하게 사용하도록 조치하고, 이에 대한 모니터링을 할 계획이다.무안 류지홍 기자