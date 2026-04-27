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국립목포대, ‘디지털새싹 사업’ 5년 연속 선정

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목포대, 호남·제주 권역 AI·SW 교육 확산
맞춤형 디지털 교육·미래 인재 양성 가속화


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국립목포대 전경


국립목포대학교가 교육부 주관 한국과학창의재단의 ‘디지털 새싹 사업’ 운영기관으로 5년 연속 선정됐다고 27일 밝혔다.

‘디지털 새싹 사업’은 초·중·고 학생들의 디지털 소양과 인공지능(AI), 소프트웨어(SW) 역량 강화를 지원하는 대표적인 교육 사업이다. 목포대는 그동안 지역 학교 현장에 실질적으로 필요한 교육 프로그램을 제공하며, 학생들이 일상과 연결된 디지털 기술을 활용하도록 지원해 왔다.

목포대 LEAD(Leading Educators of AI and Digital) 사업단은 한국정보인재개발원과 컨소시엄을 구성해 이번 사업에 참여하며, 호남·제주 권역을 중심으로 디지털 교육 확산과 학생 맞춤형 AI·SW 교육 강화를 본격 추진할 계획이다.

특히 단순 체험을 넘어 학생 수준과 학교 환경을 반영한 맞춤형 교육 모델을 구축해 온 점이 주목된다. 대학은 다문화 학생, 도서 벽지 학생 등 디지털 취약계층까지 아우르는 교육과정을 운영하며 교육 기회의 형평성을 확대해 왔다.

지난 4년간 누적 1만 6000여 명의 학생이 프로그램에 참여했다. 이는 지역 교육 현장에서 높은 만족도와 실효성을 입증한 성과로 평가된다.


임형주 기자
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