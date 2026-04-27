호반장학재단, 보성군장학재단에 3000만원 기탁…2년 연속

호반장학재단, 27년간 1만여명에 200억원 전달



왼쪽부터 문찬오 보성군장학재단이사장, 이상철 보성부군수, 김영락 호반그룹 커뮤니케이션 실장, 송진오 호반장학재단 사무국장.

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호반장학재단이 지역 인재 양성을 위해 (재)보성군장학재단에 장학기금 3000만원을 기탁했다.지난 24일 전달된 기금은 보성군 내 학업 우수자 및 지역 인재 육성을 위한 장학사업에 사용될 예정이다.호반장학재단은 1999년 보성군이 고향인 김상열 이사장이 사재를 출연해 설립했다. 재단은 지난해에 이어 올해도 보성군장학재단에 장학금을 기탁하며 2년 연속 지역 인재 육성에 나섰다.호반장학재단은 지역 간 교육 격차 해소와 인재 양성을 위해 전국 단위 장학사업을 지속적으로 추진하고 있다. ‘지역인재 장학금’을 통해 보성을 비롯한 전국 각지에 장학금을 지원하면서 멘토링·컨설팅·네트워킹 등 장학생 역량 강화 프로그램도 병행하고 있다.특히 올해 이공계 중심 장학제도 개편을 통해 미래 산업을 이끌 인재 육성에도 힘쓰고 있다. ‘K-과학인재 아카데미’ 대학생 프로젝트 경연과 고등학생 캠프를 통해 과학기술 분야 우수 인재 선발과 교육에도 적극적으로 나서고 있다. 이러한 활동을 바탕으로 지난 27년간 1만여명의 학생에게 약 200억원의 장학금을 지원하는 등 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.호반장학재단 관계자는 “보성의 미래를 이끌어 갈 인재들이 경제적 부담 없이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 작은 힘을 보태고자 한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 나눔의 가치를 이어가겠다”고 밝혔다.문찬오 보성군장학재단 이사장은 “매년 아낌없는 지원을 보내주시는 호반장학재단에 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “기탁해 주신 장학금이 보성의 미래를 밝힐 인재들에게 든든한 발판이 될 수 있도록 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.한편 보성군장학재단은 2026년 4월 23일 기준 총 210억 원(출연금 179억, 기탁금 31억 등)의 장학기금을 조성하며 탄탄한 재정 기반을 구축하고 있다. 재단은 장학금 지원뿐만 아니라 다각적인 교육 환경 개선 사업을 통해 교육 친화 도시 보성을 만드는 데 힘을 보태고 있다.보성 최종필 기자