고독사 위험군 선제 대응 나선다…전남도, 3만 8000명 확인 조사

체납·자살 위험·치매 등 위기 정보 보유 3만 8천명 기획 조사



전남도청 전경.

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전라남도는 사회적 고립으로 고독사와 위기에 놓인 도민을 선제적으로 발굴하기 위해 오는 7월까지 ‘고독사 위험군 발굴 기획 조사’를 한다.조사 대상은 전남지역 1인 가구 43만여 명 중 체납과 자살 위험, 알코올질환, 치매 등 고독사와 연관성이 높은 위기 정보 27종 가운데 1개 이상 해당하는 3만 8천여 명이다.이번 조사는 공무원을 비롯해 우리동네 복지기동대, 이웃연결단, 이·통장, 지역사회보장협의체 등 지역 인적 안전망이 참여하는 민관 협력 방식으로 추진된다.특히 위기 정보가 3종 이상 중복된 가구는 직접 방문해 실태를 확인할 예정이다.조사 결과 고독사 위험군으로 분류된 대상자에게는 필요한 맞춤형 예방 서비스를 연계하고 중·고위험군은 복지·건강·돌봄 등 대상자의 생애주기별 욕구와 상황을 반영한 복지서비스를 진행하고 지속해서 관리할 계획이다.정광선 전남도 보건복지국장은 “기획 조사는 고독사 위험군을 조기 발견하고 체계적으로 관리하기 위한 전남형 예방 체계”라며 “보다 촘촘한 발굴과 관리로 고독사 위험을 줄이겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자