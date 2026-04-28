‘제25회 광양매화축제’ 방문객 71만명·경제효과 972억원···역대 최대

입장수입 7억 3500만원

콘텐츠 확충, 교통체계 개선으로 체류형 축제 기반 마련



김정완 광양시장 권한대행 주재로 국·소장과 관련 부서장 등 40여명이 참석한 가운데 ‘제25회 광양매화축제 결과보고회’가 열렸다.

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‘제25회 광양매화축제’가 방문객 71만 1679명, 경제효과 972억원을 기록하며 대표 봄꽃축제로서의 위상을 알렸다. 3월 한 달간 광양매화마을 일대 방문객 100만 4319명, 입장수입 역대 최고 기록도 세웠다.광양시는 28일 시청 창의실에서 ‘제25회 광양매화축제 결과보고회’를 열고 축제 운영 성과와 부서별 추진 결과를 점검했다.이번 축제는 3월 13일부터 22일까지 열흘간 광양매화마을 일원에서 개최됐다. 이 기간 방문객은 71만 1679명으로 전년 같은 기간 37만 3390명에 비해 2배 가까이 증가했다. 적산온도를 활용한 개화 시기 예측과 이에 따른 축제 일정 조정으로 매화 만개 시기에 맞춰 운영된 결과로 분석된다.입장권 유료화도 안정적으로 운영됐다. 입장수입은 7억 3500만원으로 전년 2억 4005만원보다 증가해 역대 최고치를 기록했다. 시는 입장료를 지역상품권으로 환급해 지역 소비를 촉진하고 축제 수익이 지역 경제 활성화로 이어지도록 했다.경제적 효과도 확대됐다. 시는 매표수입 7억 3500만원, 직접효과 35억 5000만원, 경제효과 972억원으로 분석했다. 이는 전년 476억원보다 두 배 이상 증가한 규모다.이번 축제는 공연, 체험, 먹거리를 결합한 체류형 축제로 운영돼 호응을 받았다. 시는 먹거리 운영도 확대하고, 지역 식재료를 활용한 음식을 준비해 축제 소비를 지역 상권 활성화로 연결했다.이번 축제는 시가 지향해 온 ‘3무(無) 축제’인 ‘차 없는 축제’, ‘1회용품 없는 축제’, ‘바가지요금 없는 축제’ 운영 기준을 적용해 진행됐다. 시는 다회용기 사용 확대와 착한가격 운영, 셔틀 중심 교통체계 운영을 통해 방문객 이용 환경을 개선했다.축제 만족도 조사 결과 7점 만점 기준 기대성과는 6.14점(전년 5.57점), 행사 만족도 부문은 6.28점(전년 5.42점)으로 전년 대비 각각 0.57점, 0.86점 상승한 것으로 분석됐다. 특히 ‘축제가 재미있다’ 항목은 전년보다 1.12점 상승한 6.42점을 기록해 가장 높은 증가폭을 보였다.시 관계자는 “적산온도를 활용한 개화 시기 반영과 다양한 콘텐츠 운영, 효율적인 교통 관리가 함께 어우러져 방문객 증가로 이어졌다”며 “광양매화축제를 체류형 관광축제로 발전시켜 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자