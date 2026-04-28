전남도, 국가 농업AX플랫폼 우선협상 대상자 선정

무안군 해제면 일원에 2546억 규모 AI 농업 전진기지 조성



국가 농업AX플랫폼 조감도.

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전라남도는 농림축산식품부의 ‘국가 농업AX(인공지능 전환) 플랫폼’ 구축 사업 우선협상 대상자로 선정돼 전남 농업의 미래형 농산업 구조 전환의 전기를 마련했다.이번 사업은 이상기후와 노동력 부족 등 농업의 구조적 위기를 극복하기 위해 기존 하드웨어 중심 스마트농업을 인공지능(AI)·로봇 기반의 지능형 영농 솔루션 플랫폼으로 혁신하는 국가적 프로젝트다.전남도는 무안군과 함께 국내 농기계 선도기업인 ㈜대동을 필두로 LG CNS, 대영지에스, 아트팜영농법인 등으로 구성된 민간 컨소시엄과 손잡고 국비 439억원 등 총사업비 2546억원 규모의 사업을 추진한다.도는 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립해 향후 5년간 무안 해제면 일원에 인공지능 농업 전진기지를 구축할 계획이다.특히 농업AX 플랫폼의 핵심 기반이 될 농업AX 3종 인프라(글로벌 비즈니스센터·실증센터·AI 생육 지원 데이터센터) 구축 사업 예산 1150억원이 2026년 정부 예산에 반영돼 이미 사업 기틀이 마련된 상태다.이번 컨소시엄 대표기업인 대동은 스마트 농기계 기술력과 전문성을 바탕으로 특수목적법인 운영 전반을 총괄하며, LG CNS는 AI·데이터 솔루션 플랫폼 구축과 IT 인프라를 담당한다.대영지에스는 첨단 온실 및 인프라 시공을, 강진의 아트팜영농법인은 현장 영농 운영과 작물 재배 모델 실증을 맡아 각 분야의 전문 역량을 결집하기로 했다.전남도는 이번 사업을 통해 AI가 최적의 영농 의사결정을 지원하는 3세대 지능형 스마트농업을 고도화하고 로봇 기반의 4세대 무인 자율형 스마트농업 모델을 정립해 ‘K-AI 농업’의 수출 산업화를 이끌 계획이다.도는 향후 60일 이내에 실시협약을 하고 연내 특수목적법인을 설립해 내년부터 본격적인 사업에 착수할 계획이며, 특수목적법인이 설립되면 308명이 상시 근무할 것으로 전망된다.유덕규 전남도 농축산식품국장은 “전남을 인공지능 중심의 첨단 농산업 거점으로 도약시키겠다”며 “실시협약 등 후속 절차를 신속히 추진해 농업인과 기업이 체감하는 농업 혁신 생태계를 조성하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자