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전남도, 인도네시아 에너지시장 진출 본격화

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‘솔라텍 인도네시아’에 시장개척단 파견…600만달러 수출협약


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전남도 ‘에너지 특화 시장개척단’이 ‘솔라텍 인도네시아’에서 수출 업무상담을 하고 있다.


전라남도가 인도네시아 자카르타에 ‘에너지 특화 시장개척단’을 파견해 총 89억 원 규모의 수출 업무협약(MOU)을 하는 등 동남아 에너지 시장 진출을 본격화했다.

이번 시장개척단은 코트라(KOTRA) 광주전남지원본부와 함께 지난 25일까지 1주일간 동남아 최대 에너지 전시회인 ‘솔라텍 인도네시아 2026’과 연계해 운영했다.

전남도는 지역 유망 에너지 기업 6개 사를 선발해 행사 이전부터 현지 바이어와 최소 2회 이상 사전 상담을 진행하는 등 실질적 계약 성과 창출에 집중했다.

이를 통해 현지 바이어와 차열 도료 등 총 4건, 600만 달러 규모의 수출 업무협약을 했다.

인도네시아는 빠른 경제 성장과 함께 전력 수요가 급증하고 있고 정부의 신재생에너지 확대 정책에 따라 태양광 중심의 에너지 전환이 본격화되는 유망 시장이다.

전남도는 이번 협약이 실제 수출로 이어지도록 코트라 해외무역관과 연계해 바이어 관리, 후속 상담, 계약 체결 지원 등 단계별 사후 관리 체계를 지속 추진할 계획이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “인도네시아는 동남아시아 에너지 전환을 선도하는 핵심 시장”이라며 “수출 기업이 글로벌 시장에 안정적으로 안착하도록 체계적인 사후 관리와 다각적인 지원에 나서겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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