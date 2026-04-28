영암왕인문화축제, ‘친환경축제’ 모델 제시

다회용기 총 63만여 개 사용, 폐기물 45만톤 줄여



영암군이 왕인문화축제에서 일회용품 없는 축제를 운영하고 있다.

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전남 영암군이 왕인문화축제에서 ‘일회용품 없는 축제’와 ‘폐건전지 교환행사’를 펼쳐 쓰레기와 탄소 배출을 줄이며 친환경 축제 운영 모델을 제시했다.영암군은 지난 4월 4일부터 12일까지 열린 왕인문화축제 기간 로컬푸드와 향토음식관 등 38개 부스에서 다회용기를 사용해 총 63만여 개를 사용했다.군은 이번 축제 기간 다회용기 사용으로 일회용품 등 약 45톤의 폐기물을 줄이고, 109톤 규모의 이산화탄소 배출 저감 효과를 거둔 것으로 평가했다.이는 소나무 1만 9000여 그루가 1년간 흡수하는 탄소량에 해당한다.축제 기간 일평균 폐기물도 약 1.27톤이 발생해 전년의 2.42톤에 비해 절반 가까이 줄어든 것으로 나타났다.또 폐건전지 교환행사를 통해 9000여 개의 폐건전지를 회수하고 2175개의 새 건전지를 지급하는 등 자원순환 활동도 병행했다.양동채 영암군 환경기후과장은 “군민과 관광객이 일회용품 감축과 자원순환 실천에 참여한 점이 가장 큰 성과”라며 “앞으로도 친환경 축제 운영을 계속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자