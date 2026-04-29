‘군민 아이디어로 이름 정한다’ 담양군…‘세대어울림센터’ 명칭 공모

담양의 미래 담을 ‘세대어울림센터’…군민이 이름 짓는다

5월 4일까지 명칭 공모…세대 간 소통 거점 상징성 기대



오는 8월 준공 예정인 전남 담양군의 가칭 ‘세대어울림센터’ 조감도. (담양군 제공)

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전남 담양군이 8월 준공 예정인 ‘세대어울림센터’의 명칭을 정하기 위해 군민을 대상으로 공모를 실시한다고 29일 밝혔다.군에 따르면 이번 공모는 여러 세대가 함께 이용하는 복합 공간의 특성과 담양만의 지역 정서를 잘 담아낸 이름을 발굴하기 위해 마련했다. 군민이 직접 참여해 공감도를 높이고, 센터의 정체성을 명확히 하겠다는 취지다.공모 기간은 28일부터 5월 4일까지 7일간이다. 담양군민이면 누구나 참여할 수 있으며 참여 희망자는 군 누리집에서 제안서를 내려받아 작성한 뒤 전자우편이나 우편으로 제출하면 된다.응모작은 사전심의와 군민 선호도 조사를 거쳐 최종 선정된다. 당선자에게는 10만원 상당의 담양사랑상품권을 지급할 예정이다.세대어울림센터는 어린이 놀이시설과 카페, 보훈단체 사무실, 대회의실 등을 갖춘 복합시설로, 준공 후에는 세대 간 소통과 교류를 촉진하는 지역의 핵심 거점 공간으로 활용될 전망이다.이정국 담양군수 권한대행은 “담양의 세대를 잇는 거점이 군민이 직접 지어준 이름으로 불릴 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “모든 세대가 함께 어울리는 공간으로 자리매김할 수 있도록 건립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자