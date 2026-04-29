현대제철 순천공장, 화재취약계층 소방물품 300대 지원

3.3㎏ 분말소화기, 500만원상당



현대제철 순천공장이 화재취약계층을 위해 분말소화기 300대를 지원했다.



현대제철 순천공장이 순천종합사회복지관에 화재취약계층을 위해 분말소화기 300대를 전달했다.

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현대제철 순천공장이 화재 취약계층에 3.3㎏ 분말소화기 300대를 지원했다.현대제철은 29일 순천종합사회복지관에서 화재 취약계층의 생명과 재산을 보호하기 위해 500만원 상당의 주택용 소방물품을 전달했다.현대제철 순천공장은 지역사회와의 상생을 핵심 가치로 삼고 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 취약계층을 대상으로 주택용 소방물품을 무상 보급함으로써 화재 예방은 물론 긴급 상황 대응 능력을 실질적으로 강화하는 데 중점을 두고 있다.소방물품은 순천소방서·순천종합사회복지관과 협력을 통해 독거노인, 기초생활수급자 등 화재 안전 사각지대에 놓인 취약계층 가구에 순차적으로 전달된다.현대제철 순천공장 관계자는 “기업의 사회적 책임을 실천하는 것은 물론 지역사회 구성원 모두가 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 안전·복지·환경 등 다양한 분야에서 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.현대제철 순천공장은 그동안 취약계층 지원, 환경 개선 활동, 재난 예방 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 꾸준히 추진하는 등 지역사회와의 신뢰 구축 및 지속 가능한 가치 창출에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자