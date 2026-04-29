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전남도, 로봇산업 생태계 구축한다

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국내 로봇　앵커기업 5개 업체와 로봇산업 육성 업무협약


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전라남도가 로봇앵커기업과 전라남도 지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다.


전남도가 국내 로봇 선도기업과 협력해 산업현장 중심의 로봇산업 생태계 구축에 나선다.

전남도는 29일 도청 서재필실에서 레인보우로보틱스·두산로보틱스·뉴로메카·클로봇·시즐 등 국내 로봇 앵커기업 5개 사와 ‘지능형 로봇산업 육성을 위한 업무협약’을 했다.

도와 5개 기업은 협약에 따라 기술 개발, 실증, 사업화, 전문 인력 양성 등 로봇산업 전 과정을 지원하는 전주기 협력 체계를 구축한다.

이들은 지능형 로봇 분야 정책과 신규 국책사업을 공동 기획하고, 개발된 로봇 기술의 산업현장 적용과 보급 확대에도 협력한다.

이번 협약은 전남의 넓은 산업부지, 풍부한 전력과 용수 등 우수한 인프라를 기반으로 조선·에너지·농수산 등 지역 주력산업에 첨단 로봇기술을 접목해 산업 경쟁력을 높이기 위한 것이다.

전남도는 앞으로 산업현장 로봇 실증사업 확대를 시작으로 유망 로봇 기업 유치, 특화 클러스터 조성, 인공지능(AI)·데이터 기반 로봇산업 고도화 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

강위원 전남도 경제부지사는 “로봇산업은 인공지능이 현실 세계에서 인식·판단·행동으로 구현되는 피지컬 AI의 핵심 산업”이라며 “협약을 계기로 전남을 산업현장 중심의 로봇 활용 중심지로 도약시키겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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