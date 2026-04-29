서울 남부순환로 개봉1동사거리 주변 도로 정비 끝났다

옹벽 허물고 최대 9차로로 확대…지하보행로, 지상횡단보도로 전환



남부순환로 평탄화

남부순환로 개봉1동 사거리 주변 평탄화 공사 구간

서울시 제공

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최고 3ｍ 옹벽으로 가로막혀 통행이 불편하던 남부순환로 개봉 1동 사거리 일대가 보행 중심 공간으로 탈바꿈했다.서울시는 구로구 매봉초교∼오류IC 1.1㎞ 구간 ‘남부순환로 평탄화 공사’가 오는 30일 모두 마무리될 예정이라고 29일 밝혔다. 앞서 시는 지난 2016년 3월부터 총 700억원의 예산을 들여 이 공사를 진행했다.상습 정체 완화를 위해 도로 폭을 기존 30ｍ에서 최대 46ｍ로 넓혔고 6차로 도로는 부가 차로 포함 9차로로 확장했다.오류IC교 역시 기존 왕복 5차로에서 부가 차로 포함 8차로로 확장해 차량 흐름이 한층 원활해졌다.시는 지난 2월 개봉1동사거리에 전 방향 좌회전을 적용해 기존 우회·유턴에 의존하던 교통체계를 손봤다. 이동 거리가 단축되면서 통행 효율이 크게 개선됐다고 시는 설명했다.보행 환경도 개선했다. 보도가 없던 구간에는 보도를 신설하고, 기존 지하 보행 구간을 지상 횡단보도로 전환해 보행 편의와 안전성을 높였다.기존 큰 굴다리는 보행자 전용 통로로 전환하고, 차량 전용 큰 굴다리를 별도로 조성해 보행자와 차량의 동선을 분리했다.임춘근 시 도시기반시설본부장은 “이번 공사는 단순한 도로 확장을 넘어 단절됐던 지역을 잇고 주민의 안전한 보행권까지 확보하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.김주연 기자