‘교실 벗어나다’···순천 조곡동은 ‘마을이 살아있는 교과서’

동천·죽도봉·철도 유산 잇는 체험형 마을교육 운영



조곡동 주민자치회에서 운영하는 ‘2026 조곡동 마을 교육사업’에 참여한 학생들이 죽도봉에서 기념 촬영을 하고 있다



조곡동 주민자치회에서 운영하는 ‘2026 조곡동 마을 교육사업’에 참여한 학생들이 죽도봉 백우탑에서 기념 촬영을 하고 있다.



‘2026 조곡동 마을 교육사업’에 참여한 학생들이 포즈를 취하고 잇다.

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일본이 건립한 철도 관사가 있는 순천시 조곡동이 학생들에게 관내에 있는 유적지 등을 활용해 생생한 체험 교육을 펼쳐 눈길을 끈다.조곡동 주민자치회는 동천, 죽도봉, 철도관사마을, 여순 10·19 평화공원 등 지역 자원을 활용한 현장형 마을 교육사업을 본격 추진하고 있어 학생들의 호응을 얻고 있다. 자치회는 지난달부터 학교와 협력해 동천 생태, 철도 역사, 죽도봉 도시 정원, 여순 10·19 사건 현장을 연계한 ‘2026 조곡동 마을 교육사업’을 진행하고 있다.이번 사업에는 순천왕운중학교, 순천성동초등학교, 순천중앙초등학교, 이수중학교 등이 참여하고 있다. 교실 중심의 교육에서 벗어나 마을 전역을 학습 공간으로 활용하는 체험형 교육 모델로 운영된다. 학생들은 주요 거점을 직접 이동하며 지역의 역사·생태·도시재생 과정을 통합적으로 학습한다.조곡동 주민자치회는 2021년부터 마을 교육사업을 지속적으로 추진해 왔다. 지난해에는 ‘조곡동 마을 교과서’를 제작해 전국 주민자치 우수사례로 평가받기도 했다.황학종 조곡동장은 “조곡동 마을 교육은 지역의 역사와 생태를 직접 체험하는 살아있는 교육 모델이다”라며 “정원 도시 순천의 가치와 정체성을 미래 세대에 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.한편 조곡동은 순천 최초의 도시계획 지구로 철도관사마을 등 근현대 역사자원을 보유하고 있다. KTX·SRT·경전선 고속철도망 확충으로 광역 교통 중심지로 도약하고 있다.순천 최종필 기자