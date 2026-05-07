경기도-한전, 용인 반도체 전력 공급 ‘도로+전력망 공동건설 실무협의체’ 가동



경기도와 한국전력공사가 7일 도로와 전력망을 함께 구축하는 ‘공동건설’ 사업의 성공을 위해 실무협의체를 구성하고 첫 회의를 갖고 있다. (경기도 제공)

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경기도와 한국전력공사가 도로와 전력망을 함께 구축하는 ‘공동건설’ 사업의 성공을 위해 실무협의체를 구성하고 첫 회의를 가졌다.경기도와 한전 경인건설본부는 7일 ‘도로-전력망 공동건설 실무협의체 킥오프(Kick-off) 회의’를 열고 지방도 318호선 용인~이천 반도체클러스터 연계 노선 추진방안을 중심으로 도로-전력망 공동건설을 위한 주요 현안을 논의했다.이날 회의는 지난 1월 경기도와 한전이 체결한 ‘도로-전력망 공동건설 업무협약’의 후속 조치다.용인 반도체클러스터는 대규모 전력 수요가 요구되는 국가 전략산업으로, 전력공급 기반을 적기에 구축하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다. 이에 따라 도로 건설과 전력망 구축을 연계한 공동건설 방식이 현실적인 대안으로 주목받고 있다.두 기관은 앞으로 실무협의체를 중심으로 비용 분담과 역할 정립 등 주요 쟁점을 구체화하고, 공동건설 적용이 가능한 사업을 단계적으로 발굴해 나갈 계획이다.배성호 경기도 건설국장은 “도로와 전력망을 함께 구축하는 것은 중복 투자를 줄이고 사업 효율성을 높이는 새로운 방식”이라며 “양 기관 협력을 통해 국가 전략사업을 뒷받침하는 선도 모델로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자