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사랑이 피어나는 하루, 16일 ‘제5회 풍덕동 장미축제’

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장밋빛 설렘이 머무는 순간, Love Rose Festa


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풍덕동 장미터널


순천시 풍덕동이 오는 16일 풍덕동 장미터널 일원에서 ‘제5회 풍덕동 장미축제’를 개최한다.

‘Love Rose Festa, 사랑이 피어나는 순간’을 주제로 열리는 이번 축제는 오후 2시부터 8시까지 다채로운 프로그램으로 운영된다. 낮에는 화사하게 핀 장미꽃 사이를 거닐며 봄의 정취를 만끽할 수 있고, 밤에는 은은한 조명과 스페셜 DJ 공연이 어우러진 야간경관을 통해 로맨틱한 분위기를 연출할 예정이다.

특히 올해는 오감으로 만끽하는 장미터널을 중심으로 스탬프 투어를 운영해 관심을 모은다. 풍덕동만의 개성과 장미의 특색을 반영한 로즈 도슨트, 장밋빛 인생상담소, 로즈바 등 다양한 체험 프로그램을 마련해 방문객들에게 특별한 즐길 거리를 제공할 계획이다.

또한 플리마켓과 체험 부스를 운영하고 다양한 먹거리 부스를 통해 방문객들이 맛있는 먹거리와 함께 축제의 즐거움을 더욱 만끽할 수 있도록 구성했다. 이외에도 5월 가정의 달을 맞아 가족들이 직접 참여하는 프로그램을 다채롭게 준비해 축제에 활력을 불어넣을 예정이다.

김철성 풍덕동장은 “이번 장미축제가 주민과 방문객 모두에게 일상 속에서 사랑과 여유를 느낄 수 있는 소중한 시간이 되길 바란다”며 “아름다운 장미와 함께 특별한 추억을 만들기를 기대한다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
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