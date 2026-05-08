중랑장미카페 개관 1주년, 누적 방문객 ‘17만명’

2025년 개소 이후 연매출 2억원 이상

지역 자산 활용한 복합문화공간 운영



중랑구 묵동 중랑장미카페 전경.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 ‘중랑장미카페’가 오는 9일 개관 1주년을 맞는다고 8일 밝혔다. 중랑문화재단이 운영하는 장미카페는 중랑천 수변 테라스형 전망 카페로 지난해 문을 열었다. 개관 이후 누적 방문객은 17만명에 달한다.장미카페는 연매출 2억원을 넘어서며 지역 자산을 활용한 자립형 복합문화 거점으로 운영되고 있다. 장미카페의 상징적인 콘텐츠로 자리 잡은 ‘JN 로즈 시리즈’의 장미꽃차와 장미에이드 등에 더해 개관 1주년과 ‘제18회 중랑 서울장미축제’를 맞아 장미 형상을 구현한 ‘장미빵’을 새롭게 선보인다. 장미빵은 축제 기간 한정으로 판매된다.카페 1층 다목적 공간에서는 축제 기간 동안 브랜드 팝업스토어를 운영한다. 자체 제작 굿즈를 전시·판매하고 방문객이 참여할 수 있는 포토존을 함께 구성했다. 카페 앞 수림대공원에서는 지역 예술가들의 활동 무대를 넓히고 구민들의 자발적인 문화 참여를 독려하기 위한 버스킹 등 문화공연도 함께 운영 중이다.류경기 구청장은 “앞으로도 장미를 중심으로 한 문화 콘텐츠를 지속적으로 확장해 지역의 매력을 높이고 주민이 체감할 수 있는 문화환경을 내실 있게 만들어가겠다”고 밝혔다.유규상 기자