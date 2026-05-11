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의약·바이오 스타트업 육성…인천 송도에 K-바이오 랩허브 건설

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K-바이오 랩허브 조감도. 인천경제청 제공


인천경제자유구역청은 송도국제도시에 들어설 의약·바이오 창업기업 지원기관 ‘K-바이오 랩허브’를 건립하는 공사를 올해 하반기 시작한다고 11일 밝혔다.

랩허브는 글로벌 의약·바이오 스타트업 육성을 위해 사무공간과 실험장비·시설, 지원 프로그램, 멘토링 등을 지원하는 시설이다.

송도 연세대학교 국제캠퍼스 부지에 지하 1층∼지상 9층, 연면적 2만375㎡ 규모로 조성된다. 총사업비는 2173억원으로 올해 하반기 착공해 2028년 말 완공한다.

인천경제청은 랩허브가 준공되면 단계적으로 입주와 연구장비 활용이 가능하도록 지원할 예정이다. 또 유세포분리기 등 첨단 연구장비 구축과 오픈이노베이션 프로그램 운영도 준비하고 있다.

윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 “K-바이오 랩허브가 송도 바이오 클러스터와 연계한 스타트업 육성, 기술 사업화와 글로벌 협력 네트워크 구축을 통해 미래 바이오산업 생태계 조성의 핵심 거점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.


강남주 기자
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